Патриарх Кирилл вознес особую молитву о мире на Святой Земле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на сегодняшней литургии в храме Христа Спасителя вознес особую молитву о мире на Святой Земле, сообщает ИТАР-ТАСС.

«В Великую субботу в Святом граде Иерусалиме происходит Таинство сошествия Благодатного огня. И весь мир через это Таинство прикасается к великой Божественной благодати. Именно в этот день мы возносим сугубую молитву о мире в Иерусалиме, ибо нет мира на Святой Земле, нет мира и в странах близлежащих», — сказал патриарх.

«Потому в этот святой день во всех храмах Церкви нашей будет возноситься молитва о мире в Иерусалиме, о страдающем народе Сирии, о примирении людей в Святой Земле», — отметил он.

Патриарх, а вместе с ним и все христиане в храме Христа Спасителя молились, чтобы Господь помог угасить «всякую распрю и раздоры во Святой Земле», умирить «злобу враждующих», озарить сердца людей «пламенем любви» к Богу, благословить поклоняющихся в канун святой Пасхи святому Гробу.

Сегодня христиане ожидают схождения Благодатного огня, который появляется чудесным образом накануне православной Пасхи. В эти минуты в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова, построенного над Гробом Господним, находятся и россияне, в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного. Ожидается, что они привезут огонь в храм Христа Спасителя на Пасхальное богослужение около полуночи, где его возглавит патриарх Кирилл.