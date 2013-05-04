Пасхальное послание Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира

«Вот наступил у нас вожделенный

и спасительный праздник — день Воскресения

Господа нашего Иисуса Христа!

Сегодня ниспровергнута власть дьявола, сегодня

разрушены узы смерти, уничтожена победа ада».

(Святитель Иоанн Златоуст)

Возлюбленные о Господе архипастыри и пастыри, честное во Христе монашество, боголюбивые миряне — братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Преисполненный особого чувства радости, ныне вновь обращаюсь к вам с этим жизнеутверждающим приветствием! Нет в мире силы, способной отнять у нас пасхальную радость, ибо дарована она нам Тем, Кто победил смерть, победил мир, лежащий во зле. С того времени, когда Воскресший Господь о­братился к Своим ученикам с приветствием — Радуйтесь! (Мф. 28: 9), радость Его славного Воскресения всегда живет в Церкви.

В эту пасхальную ночь мы входим в украшенный чертог Небесного Царя, в котором угото́ван для нас праздничный пир — «Трапе́за обильна, — говорит Иоанн Златоуст, — насладитесь все! Телец упита́н­ный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пира веры, все восприими́те богатство благости!».

Воскресший Спаситель мира — Глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота (Кол. 1: 18–19). Поэтому, вкушая от пасхальной трапе́зы — причащаясь Тела и Крови Христовых, — мы обретаем полноту жизни (см.: Кол. 2: 10). Никакое человеческое переживание не может сравниться с тем, что открывает нам Господь в эту свето­зарную ночь — провозвестницу дня всеобщего воскресения. Тот, кто хоть однажды вкусил пасхальной радости, уже никогда не сможет забыть ее. В свете этой радости меркнут все наши невзгоды, в ней утопают всякое уныние и страх.

То, что совершилось две тысячи лет назад в И­ерусалиме в пасхальную ночь, остается для нас непостижимой тайной. Человеческий ум не может до конца постигнуть всемогущество и премудрость Бога, явленные в чуде Воскресения Христова. Но в храме, особенно в ночь пасхального торжества, мы явственно ощущаем живое присутствие Воскресшего Господа. Апостолы свидетельствовали миру о том, что видели их глаза и что осязали их руки. Однако и мы свидетельствуем о том, что наполняет наши сердца. Мы свидетельствуем о непостижимом присутствии Воскресшего Христа в этом падшем мире. О нетленном свете Его Воскресения, о ни с чем не сравнимой пасхальной радости.

Наша Церковь именуется апостольской, потому что она призвана к постоянному свидетельству о Христе, к постоянному апостольскому служению. И пасхальную радость Господь дает нам не для того, чтобы мы сами наслаждались ею. Он призывает нас делиться этой радостью с людьми, которые нас окружают. «Отыми́те печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела, возвратите честь посрамленных, обрадуйте опечаленных… — пишет святой Григорий Нисский, — пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника!». Мы должны нести миру весть о Воскресшем Христе, свидетельствуя о своей вере, которая подвигает нас к делам любви и милосердия.

Нынешний год для нас особенный. Наша Церковь в этом году будет торжественно отмечать 1025-летие Крещения Киевской Руси. Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир привел свой народ к свету Христовой истины, и наши предки, а через них и мы, стали причастниками пасхальной радости. Празднование этого великого юбилея должно стать свидетельством всепобеждающей силы Христовой любви и непреходящей ценности нашей веры. В нынешнем году также исполняется 1150 лет с начала просветительской миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, благодаря которым светом Истины были просвещены славянские народы. Этот год является и годом 1700-летия Миланского эдикта святого равноапостольного царя Константина, который прекратил гонения на христиан в Римской империи, содействовал проведению Первого Вселенского Собора и обретению величайших христианских святынь, в том числе и Животворящего Древа Креста Господня. Знаменательно, что все эти ю­билеи совпали в этом году, ведь именно со святым равноапостольным царем Константином и с просветителями славян Кириллом и Мефодием сравнивает Святая Церковь крестителя Киевской Руси равноапостольного великого князя Владимира. В день памяти святого, 28 июля 2013 года, мы ожидаем прибытия в Киев для участия в юбилейных торжествах Предстоятелей и представителей всех Поместных Православных Церквей и братских право-славных народов.

Как Предстоятель Украинской Православной Церкви и Митрополит святого града Киева — стольного града великого князя Владимира и колыбели Православия на Руси, в эти светлые дни вновь и вновь обращаюсь к вам, дорогие собратья архи­пастыри, возлюбленные отцы, братья и сестры, со словами радостного пасхального приветствия! Пусть наша радость о Христе Воскресшем пре­умножается в нас, а через нас — и во всем мире. Будем же щедро делиться этой радостью с нашими ближними, будем нести в мир свет Христова Воскресения, будем вновь и вновь радостно восклицать:

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

+Володимир,

Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель Української Православної Церкви

г. Киев,

Пасха Христова, 2013 г.