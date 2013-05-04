Делегация УПЦ везет благодатный огонь в Украину
17:21, 04 мая 2013Православие
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Схождение состоялось в 14 час. 15 мин.
По традиции в этот день в храме собралось множество паломников из различных стран. После сошествия Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Феофил III, покинув кувуклию, где он молился о схождении Благодатного огня, раздал его всем верующим.
Вместе с паломниками в храме пребывала Делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ, ректором Киевской духовной академии и семинарии митрополитом Бориспольским Антонием, которая, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, доставит Благодатный огонь в Украину.
Встреча Благодатного огня состоится в Киево-Печерской Лавре сегодня ориентировочно в 20:00.
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