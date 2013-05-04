Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным Пасхальным посланием.

Благодарение Богу, даровавшему нам победу

Господом нашим Иисусом Христом!

(1 Кор. 15:57)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и святыми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков встречают друг друга в светлые пасхальные дни и которыми свидетельствуют миру об истинности события, произошедшего два тысячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила. В них — и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира, и надежда и утешение для каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно страдал, был распят и умер на кресте посреди двух разбойников, Тот первым из всех людей восстал из мертвых. «Он воскрес, как сказал» (Мф. 28:6). Гробница пуста. В ней остались лишь пелены, в которые было завернуто Его тело. Жены-мироносицы, придя к месту погребения Господа «весьма рано… при восходе солнца» (Мк. 16:2), не нашли там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть не смогли противостать великой силе Бога Живаго. «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою» (Ис. 5:14), ликующий ад уже приготовился поглотить своего самого могучего врага, но вместо этого замер от ужаса, ибо озарился светом Божества. Христос уничтожил тление и разрушил смерть.

Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от Источника вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал царствовать среди людей. Христос же — «последний Адам» (1 Кор. 15:45) — победил смерть духовную, душевную и телесную. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», — свидетельствует апостол Павел (1 Кор. 15:22). Все потерянное нами в первом Адаме мы вновь получили во Христе. Пасха Господня — это поистине величайший дар Божиего домостроительства (прп. Феодор Студит).

Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал нам возможность соединиться с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Крестом Христовым нам «даровано воскресение <...> открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение православной веры. Кн. 4). Все мы призваны стать достойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, кроме греха. Своей земной жизнью и крестными страданиями Он показал пример величайшего смирения и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим Воскресением разрушил оковы греха и дал нам силы и средства побеждать зло. Именно в такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью.

Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозволенность. Многие искренне полагают, что лишь власть и богатство, здоровье и физическая сила способны принести освобождение, и, соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую проигрывают в главном, в достижении подлинной цели бытия. Восставший от гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту цель, которая состоит в познании Истины (см. Ин. 8:32) и в жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но не как бесконечное продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа, когда само тело обретает новые свойства. В Воскресении Господа тáинственно явлен прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии Небесном, где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, «отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21:4), и радость будет нескончаемой, а любовь — вечной. Победа Господа над смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во Второе славное пришествие Его воскреснем для новой жизни — жизни в непрестанном общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со всеми, кто нуждается во внимании и заботе: с больными, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств и крова людьми. И, уподобившись свидетелям Воскресения — святым апостолам, с верой и дерзновением будем возвещать ближним и дальним благую весть о том, что воистину воскрес Христос! Аминь.

Москва

Пасха Христова

2013 год