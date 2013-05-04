Лучше хранить молчание, чем через слово входить в осуждение

4 мая 2013 года, в Великую субботу, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию свт. Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Всех вас, дорогие владыки, отцы, братия и сестры, сердечно приветствую с грядущим праздником Пасхи Божией спасительной.

Мы совершили Литургию Великой субботы, которая, согласно Уставу, соединяется с вечерним богослужением. Именно вечерним богослужением по литургической традиции Церкви нашей открывается и прославляется следующий день, и поскольку Литургия Великой субботы соединяется с вечерней, то это означает, что мы уже вступили в праздник Пасхи Христовой.

И, тем не менее, поелику Литургию мы совершаем утром, а не вечером, как то было в древности, весь день субботы посвящается особому событию. Господь после смерти Своей снизошел во ад и вывел из ада праведников. Он вошел туда, где была абсолютная власть сил тьмы, и тем самым Господь Иисус Христос, Сын Божий засвидетельствовал ту власть, о которой Сам сказал в Своем слове: «Дана мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Нет власти диавола даже над адом, ибо Господь снизошел в эти адские бездны, разрушил оковы, связывавшие праведников, вывел их из ада в вечные и Божественные обители и нам всем засвидетельствовал Свою безграничную власть над небом и над землей, а значит, и над всей человеческой историей. Он засвидетельствовал Свою Божественную силу, с которой никто не может тягаться, Он засвидетельствовал Свою победу.

Поскольку мы совершили Литургию утром, как я уже сказал, и нам предстоит еще целый день, мы должны провести его под знаком той молитвы, которая произносилась во время Литургии: «Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

Прославляя спасительную смерть Господа и Спасителя, приуготовляя себя к радостной встрече Его Воскресения, мы должны этот день провести особым образом. И это непросто, потому что обычно сегодня совершается много хозяйственных дел — люди готовятся к Пасхе, убирают свои жилища, готовят пасхальную трапезу. Многие, несомненно, устают от всех этих житейских забот, особенно наши женщины. А там, где усталость, там иногда появляется раздражительность, и нередко бывает так, что праздник омрачается какими-то мелкими бытовыми конфликтами, связанными с этой усталостью.

Вот от такого рода конфликтов мы должны сегодня уклоняться. Мы мыслью своей должны уклоняться от всего того, что хранится в нашей памяти и что вызывает у нас чувство огорчения, несогласия, тем более злобы. Мы должны отсекать все эти воспоминания, мы должны мыслью своею устремляться к Святому Воскресению, сохранять язык свой от зла (см. Пс. 33:14). Лучше хранить молчание, чем через слово входить в осуждение и иные грехи.

Пусть Господь всем нам поможет достойно провести оставшиеся часы Великой Субботы, чтобы с радостью, в мире душевном, с глубокой верой в спасение, которое принес нам Господь, встретить эту светозарную ночь Святой Пасхи. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси