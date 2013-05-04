В Иерусалим за Благодатным огнем отправилась официальная делегация УПЦ
00:05, 04 мая 2013Православие
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Прибытие огня ожидается в 20.00
3 мая, в Великую Пятницу, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским Антонием отправилась в Иерусалим с целью доставки Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Украине.
Прибытие огня в Киево-Печерскую Лавру ожидается примерно в 20-00.
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