В Иерусалиме в Александровском подворье омыли Порог Судных Врат

В воспоминание Страстей Христовых, в четверг Страстной седмицы сестры милосердия, среди них - киевлянки, несущие послушание чтения Неусыпаемой Псалтири в Александровском подворье в Иерусалиме, совершили омовение Порога Судных Врат.

Это новая традиция, введена несколько лет назад как знак особого благоговейного отношения к последнему месту Крестного пути Спасителя перед Голгофой.

С Порога Судных Врат было убрано стекло, под которым находится сам камень-порог, и при чтении молитвословий Страстной седмицы сестры его омыли.

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Поро́г Су́дных Врат — православная святыня, находящаяся на территории Александровского подворья Императорского Православного Палестинского Общества в старом городе Иерусалима. Представляет собой порог древних ворот, через которые по преданию переступал Господь Иисус Христос, ведомый на казнь.

Судными эти Врата назывались потому, что перед ними приговоренному в последний раз зачитывался приговор, и после этого уже не подлежал обжалованию. Считается, что порог — остаток скалы, сохранившийся с древнееврейских времен — это подлинный камень, по которому ступала нога Христа, непосредственно перед восшествием на Голгофу.

Вблизи порога Судных Врат был найден участок стены с узким, расширяющимся кверху отверстием, достаточным, чтобы человек мог пройти, согнувшись. Этот проход использовался для прохода в город в ночное время, когда городские ворота запирались. Из-за своей формы эта калитка носила название «игольное ушко», она упоминается Спасителем в известной притче: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». (Лук.18:25)

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В настоящее время вся территория раскопок Судных врат вместе с аркой с двумя колоннами (начало II в.), и остатками церкви, построенной Святой царицей Еленой, (начало IV века) находится на территории Александровского подворья Русской Православной Церкви.

С 2011 года на подворье возоблено чтение Неусыпаемой Псалтири с поминанием живых и усопших православных христиан. За всех, кто подает записки о здравии и упокоении, молятся сестры милосердия Иерусалимского Свято-Елисаветинского сестричества.

Активное участие в молитвенном подвиге на Святой Земле принимают сестры милосердия из сестричестве в честь преподобных мучениц Елизаветы и инокини Варвары при Свято-Михайловском храме г. Киева.

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