В Иерусалиме в Александровском подворье омыли Порог Судных Врат

00:01, 04 мая 2013
Православие
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Новая традиция

В воспоминание Страстей Христовых, в четверг Страстной седмицы сестры милосердия, среди них - киевлянки, несущие послушание чтения Неусыпаемой Псалтири в Александровском подворье в Иерусалиме, совершили омовение Порога Судных Врат.

Порог Судных врат

Это новая традиция, введена несколько лет назад как знак особого благоговейного отношения к последнему месту Крестного пути Спасителя перед Голгофой.

Порог Судных врат

С Порога Судных Врат было убрано стекло, под которым находится сам камень-порог, и при чтении молитвословий Страстной седмицы сестры его омыли.

Порог Судных врат

Порог Судных врат

Порог Судных врат

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Поро́г Су́дных Врат — православная святыня, находящаяся на территории Александровского подворья Императорского Православного Палестинского Общества в старом городе Иерусалима. Представляет собой порог древних ворот, через которые по преданию переступал Господь Иисус Христос, ведомый на казнь.

Порог Судных врат

Судными эти Врата назывались потому, что перед ними приговоренному в последний раз зачитывался приговор, и после этого уже не подлежал обжалованию. Считается, что порог — остаток скалы, сохранившийся с древнееврейских времен — это подлинный камень, по которому ступала нога Христа, непосредственно перед восшествием на Голгофу.

Вблизи порога Судных Врат был найден участок стены с узким, расширяющимся кверху отверстием, достаточным, чтобы человек мог пройти, согнувшись. Этот проход использовался для прохода в город в ночное время, когда городские ворота запирались. Из-за своей формы эта калитка носила название «игольное ушко», она упоминается Спасителем в известной притче: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». (Лук.18:25) 

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В настоящее время вся территория раскопок Судных врат вместе с аркой с двумя колоннами (начало II в.), и остатками церкви, построенной Святой царицей Еленой, (начало IV века) находится на территории Александровского подворья Русской Православной Церкви.

Александровское подворье в Иерусалиме

С 2011 года на подворье возоблено чтение Неусыпаемой Псалтири с поминанием живых и усопших православных христиан. За всех, кто подает записки о здравии и упокоении, молятся сестры милосердия Иерусалимского Свято-Елисаветинского сестричества.

Активное участие в молитвенном подвиге на Святой Земле принимают сестры милосердия из сестричестве в честь преподобных мучениц Елизаветы и инокини Варвары при Свято-Михайловском храме г. Киева.

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