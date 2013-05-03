Митрополит Владимир: Мой главный выбор: семья или монашество

Сегодня

Накануне Пасхи Предстоятель УПЦ рассказал о том, какой видит Церковь через 10 лет, где ему лучше всего на Земле, какой выбор помогли сделать духовные старцы, каких писателей он любит и какие ему снятся сны.

Ваше Блаженство, прежде всего мы хотели бы поблагодарить Вас за эту встречу и узнать, как Ваше самочувствие.

Благодарю всех, кто молился за меня в период моей болезни, и призываю Божье милосердие на всех нас.

Как сегодня расписан Ваш день? Из чего он состоит? Как много встреч у Вас?

Встречи бывают ежедневно. Люди приходят по разным причинам. Включая просьбы материального пособия. Разные проблемы решаются, настолько насколько это можно решить.

Какой Вы видите нашу Церковь через 10 лет?

Вижу Церковь в полном действии. При исполнении ее миссии и проповеди. И надеюсь, что Бог милосердный пошлет нам всеобщий мир, взаимное согласие совместно славить воскресшего Христа.

Ваше Блаженство, что нужно сделать, чтобы люди не просто потянулись в церковь, а стали по-настоящему более воцерковленными? Как сделать, чтобы они на самом деле интересовались верой, а не только внешними атрибутами?

Без учебы, без учебных собраний в субботние или воскресные дни, домашним образом воцерковиться очень сложно. Поэтому церковь старается сейчас открывать приходские школы. У нас есть учебные заведения — духовная академия, духовная семинария, воскресные школы. Надеемся, что появятся духовные факультеты при университетах государственных. Церковь должна проповедовать, как апостол Павел и говорил: «Горе мне, если я не проповедую». Иначе откуда будут знать тогда о Боге? Но есть другие проблемы: недостача преподавателей, атеистическое наследие и ряд других, которые Церковь старается исправить, насколько это возможно.

Ваше Блаженство, кто в жизни был для Вас самым большим авторитетом? Можно ли выделить кого-то одного?

За мою долгую жизнь я встречал, слава Богу, замечательных людей, и светских, и духовных, при общении с которыми мог почувствовать, как я черпаю то, что люди раздают ради спасения, ради Бога.

А кто-то один был такой, кто оставил самый заметный след?

Выделить кого-то одного – значит обидеть кого-то, обидеть других. В студенческие годы, в Одессе, был отец Кукша, ныне преподобный Одесский.

Лаврентий Черниговский…

Лаврентий Черниговский. Да много было.

Встреча со святым Лаврентием Черниговским когда-то стала поворотной в Вашей судьбе, он благословил Вас на служение церкви. Неужели Вы могли пойти по другой стезе? Чем бы Вы могли заниматься?

У меня не было такого в судьбе, чтобы я все знал сразу. Я думал, как мне поступить и что мне делать. Старцы хорошие у нас были. Помогли своим Благословением решить то, что вызывало те или иные сомнения.

Между чем и чем Вы выбирали?

Между браком и монашеским званием.

Ваше Блаженство, есть ли какое-то место на Земле, где бы Вы ощущали себя лучше, чем где бы то ни было? Где бы Вам было по-настоящему хорошо? Может быть, Иерусалим, или Одесса, где Вы начинали, или Киево-Печерская Лавра?

Это мои Марковцы! Родные! Которые дают мне силу и крепость. И, само собою, все святые места: Палестина, Иерусалим, другие места, где приходилось бывать. И при этом получать пользу.

А давно были в Марковцах?

Недавно был. Осенью.

Вы служили настоятелем в Женеве и Гааге, были Патриаршим экзархом Западной Европы. Какие воспоминания о том времени?

Воспоминания хорошие. Потому что было много людей нашей старой эмиграции, которые искали союза с церковью, с Богом, и это объединяло их, в том числе и меня с ними... Но уже, к сожалению, все почти поумирали…

А Вы знаете иностранные языки — или можно было без них там обходиться?

Нет. Да я даже и своего не знаю!

Владыка, как Вы узнаете о том, что происходит в мире, в политике? Только общаясь с разными людьми, или Вы читаете газеты, смотрите телевизор? Пользовались ли Вы когда-либо мобильным телефоном? Эта часть жизни Предстоятеля скрыта от верующих, но им всегда так хочется сравнить свой быт и быт главы Церкви.

Я стараюсь смотреть передачи — последние известия, новости, тоже читать прессу. Я просматриваю каждый день, что делается на свете. А мобильного телефона не было никогда.

Есть ли какая-то книга, кроме Библии, которая тоже впечатлила Вас, и Вы считаете, что ее нужно обязательно прочесть?

Я очень люблю литературу. Стараюсь читать, если есть на то время. Одну книгу назвать сложно.

…тогда не одну. Какие авторы нравятся?

Мне нравится из русских классиков Достоевский, из украинских классиков — стихи Тычины. Его родной брат был священником Черниговской епархии, когда я там служил. Мы очень много говорили, он был простой человек, но очень подкупал своим глубоким, без претензии, пониманием жизни. Я там был 3,5 года. Мы часто общались.

Есть ли у Владыки друзья детства и юности, с которыми он бы общался? Оставалось ли когда-нибудь для общения с родными и близкими хоть какое-то время?

В настоящее время почти все поумирали мои друзья детства. Часто раньше общались. В поездках на Святую землю, во многие другие места. Это давало возможность единения, дружеского и братского общения. И отсюда что-то полезное... Но все это уже вчерашний день.

Какие сны Вам снятся, владыка? Это очень личный вопрос…

Цветные снятся.

А какие запомнились?

Очень хорошие воспоминания держатся долго. Снится не только детство, но и другие времена.

Какой совет можно дать человеку, который ищет опоры в нашем сегодняшнем трудном мире, где человек постоянно думает о том, как ему заработать и прокормить семью?

Я оправдываю такого ищущего, ведь ему что-то в жизни потребно, и не только для себя. Человек должен использовать все возможности, чтобы помочь другим людям добротой, христианским отношением. Помочь в выборе правды, правильного жизненного пути.

Как ему не задумываться о материальном? Как не думать все время: будут деньги, не будет денег? Как все время не зацикливаться на этом слове?

Надо посмотреть, проанализировать, отчего у него такое состояние, в которое приходит отчаявшийся человек, какая причина. И постараться помочь другу, или соседу, или однокурснику.

О чем мечтает Ваше Блаженство сегодня?

Мечты, мечты, моя вы радость... Я мечтаю, чтобы Бог, если определит мне жить и трудиться, был бы ко мне милостив и помогал бы мне дойти свой путь до конца. А я, в свою очередь, буду прилагать все усилия, чтобы помочь другим людям. А такие возможности есть у каждого из нас. Если нет богатства, то есть доброе слово, воздыхание любви. Это поддерживает человека очень сильно.

Спасибо огромное!

И вам спасибо!

Монашество и стихи

Митрополит Владимир родился 23 ноября 1935 года в селе Марковцы Летичевского района Хмельницкой области. Имя до пострига — Виктор Маркиянович Сабодан. Окончил Одесскую духовную семинарию, а затем Ленинградскую духовную академию. В 26 лет, 26 августа 1962 года, отец Виктор был пострижен в монашество, получив имя в честь святого равноапостольного князя Владимира. Закончил аспирантуру при Московской духовной академии. Возглавлял Ростовскую и Новочеркасскую епархию, был Патриаршим экзархом Западной Европы, главой нескольких епархий в Украине и России. Свой главный пост получил через 30 лет после пострига: с 27 мая 1992 года — Предстоятель Украинской Православной Церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины. Пишет стихи.

Гук Ольга