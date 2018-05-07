Как готовят пасхальные куличи в Киево-Печерской лавре

К празднику Пасхи в хлебопекарном мини-цеху Киево-Печерской Лавры выпекается около 1,5 тыс. куличей. По традиции пасхальные куличи пекут в ночь с Чистого четверга на Страстную пятницу.



Самое важное во время приготовления пасхальных куличей - усиленная молитва. Она сопровождает все процессы приготовления.

Молитву на кухне читают непрерывно – и во время подготовки теста, и когда кулич уже в печи.

Когда в Киево-Печерской лавре пекут куличи, монахи усиленно молятся, вокруг полнейшая тишина. Окна и двери закрыты, у иконы Богородицы горит лампада. Помещение пекарни окропляется святой водой. Тесто многократно осеняют крестным знамением.

Лаврские мастера заметили, если у пекаря плохое настроение или мысли, тесто не поднимается.

Во время работы монахи молитвенно обращаются за помощью к Господу Богу и святым отцам Печерским - просфорникам Спиридону и Никодиму, которые исполняли это послушание в лавре в XII в.

Мини-цех пекарни автоматизирован.

В лавре используют традиционные рецепты, но монастырские куличи получаются особенными.

Тесто для выпекания куличей выкладывают в формы.

Монахи готовят не просто кулич как сдобный пирог, или кулич из магазина – они готовят особенный продукт.

Куличи получаются намоленные и очень вкусные.





Приготовление церковных пасхальных куличей.

Эти пасхальные куличи чудесным образом долгое время не черствеют, сохраняются свежими и сдобными до праздника Троицы.

Залитые в формы для выпекания пасхальные куличи отправляют в печь.

Куличи дарят братии, сотрудникам и гостям лавры и детям-сиротам. Пасхальная выпечка продается в магазине при пекарне.

Рецепт лаврских пасхальных куличей: 5 кг муки, 25 яиц, 1 кг 200 гр. сахара, 1 кг. 400 гр. сливочного масла, 250 гр. дрожжей, 1 л молока, 50 гр. соли, 800 гр. изюма и ванилин по вкусу.

Для опары: 1 кг муки, 1 л. молока, 250 гр. дрожжей, 300 гр. сахара. Опару замешивают до густоты сметаны и дают постоять 30-40 мин. в теплом месте. Когда опара подошла, добавляют остаток муки, сахара, яйца, соль. Через час тесто должно подняться.

Когда тесто поднялось, добавляют сливочное масло, ванилин, изюм.

Когда тесто поднялось – перемешивают 3 раза, дают еще раз подняться и выкладывают в формы, заполняя на треть.

Формочки обмазывают сливочным маслом и кладут по 500 гр. теста и ставят в теплое место. Когда тесто поднялось - ставят в духовку и выпекают 40 мин.

Еще один рецепт лаврских куличей: 2 кг. муки, яйца - 9 штук, 300 гр. сахара, соль - 20 гр, масло - 200 гр., маргарин - 450 гр., молоко и вода - по 400 гр., изюм - 2 стакана, дрожжи - 100 гр.

В подогретой воде разводят дрожжи, 1,5 стакана муки, замешивают негустое тесто и дают ему подняться.

Доливают теплое молоко, всыпают оставшуюся муку, кладут яйца, соль, сахар, перемешивают, добавляют масло, дают подняться еще раз, кладут изюм.

Куличи вынимают из форм, дают им остыть, выкладывают на лист, и, теплыми, покрывают глазурью из взбитых белков с сахаром, посыпают присыпкой.



Пасхальные куличи едят не сразу, их следует освятить.

В лавре считают, что такие пасхи можно испечь и дома, если молиться и просить Бога, чтобы Он благословил.



Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии».

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