Причащаться и исповедовать свои грехи нужно как можно чаще

2 мая 2013 года, в четверг Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас приветствую и поздравляю с Великим четвергом, днем, который приравнивается к двунадесятым праздникам, потому что в день сей мы празднуем величайшее событие в истории рода человеческого — установление Таинства Святой Евхаристии, Таинства Причащения. Почему же это событие величайшее? А потому, что именно через Таинство Тела и Крови Христовой все то, что Господь совершил ради нашего спасения, — и Рождение Свое, и жизнь, исполненную скорбей, и проповедь, и страдания, и крест, и Воскресение, и восшествие на небеса, и второе пришествие — через Таинство Святой Евхаристии актуализируется, становится реальностью для каждого верующего человека, каждого члена Церкви. Мы являемся не просто зрителями во время Святой Литургии, мы не просто наблюдаем со стороны красивый обряд — мы являемся соучастниками Тайной Вечери и Жертвы Господней, подобно ученикам окружая трапезу Господню.

И все то, что я сейчас произнес, не является лишь красивой метафорой, — это таинственная реальность, которая силой Святого Духа действует в Церкви, оплодотворяя весь род человеческий. Мы вспоминаем то, что Господь совершил ради нашего спасения, но вспоминаем не так, как события из своей собственной жизни, — опираясь на силу памяти; не так, как события из истории, — читая книги. Мы вспоминаем о Тайной Вечере силой Святого Духа, Который делает нас соучастниками тех самых событий.

Вот почему пришествие в мир Спасителя и все то, что Он совершил ради спасения рода человеческого, не завершилось с Его вознесением, но продолжается в Таинстве Святой Церкви. Силой Святого Духа оживают события новозаветной истории, силой Святого Духа мы реально соучаствуем в них.

Тайная Вечеря сопровождалась еще одним событием — Господь умыл ноги Своим ученикам. Обычно, когда господа возлежали (а именно так в древности на Востоке вкушали пищу), слуги омывали их руки и ноги — то была обязанность слуг. Господь был председателем на той самой Пасхальной вечере, которую в Сионской горнице совершали апостолы, Он занимал самое важное место в центре стола, Он был хозяином трапезы, Он произносил полагавшиеся в соответствии с тогдашним уставом пасхальных трапез необходимые благословения, и Ему никак не следовало омывать ноги сотрапезникам. Но Он берет воду, вливает ее в умывальницу и умывает ноги ученикам, а затем, разъясняя Свой неожиданный поступок, объясняет, что это было сделано специально для того, чтобы ученики следовали Его примеру. Конечно, Господь имел в виду не просто подражание в данном конкретном случае — чтобы всегда на Пасхальной трапезе предстоятель умывал ноги; но, в более глубоком смысле, чтобы мы, принявшие на себя обязательства быть Его учениками, помнили, что наша главная задача — служить другим людям. И образ Христа, умывающего ноги ученикам, помогает нам с вами понять весь смысл христианской веры, согласно которой человек призван не возвышать себя, не господствовать над другими, но служить в меру своих талантов и в соответствии с тем положением, которое Бог ему определил.

В Великий четверг совершается Божественная литургия Василия Великого, на которой мы особо вспоминаем события Тайной Вечери. Именно в этот день заготавливаются Святые Дары на весь год для больных, немощных людей, которые не могут посетить в воскресный день храм и к кому приходит священник для причащения на дому. Именно в этот день мы совершаем чин умовения ног, когда предстоятель богослужения умывает ноги священнослужителям в память о том, как Господь умыл ноги Своим ученикам.

Великий четверг исполнен многими великими смыслами, которые помогают нам уразуметь самое главное в христианской жизни — служение Богу и ближним, насыщение себя благодатию через Таинство Святой Евхаристии, в котором мы получаем оставление грехов и обретаем залог жизни вечной. Будем же строить свою жизнь в мире, стараться служить другим людям добрым словом, добрым делом, имуществом своим, советом, а самое главное — с добрым, открытым сердцем идти навстречу тем, кто нас окружает, в том числе тем, кто считает нас своими врагами. Будем также помнить, что спасение невозможно обрести силой человеческой, даже через самую что ни на есть высокую добродетель, ибо человека спасает не дело, которое он совершает, но благодать Божия, споспешествуемая человеческими делами. А потому как можно чаще будем прибегать к Святой Евхаристии, вкушать Тела и Крови Христовой, исповедовать свои грехи и, опираясь на эту великую духовную силу, творить добро ближним и дальним, утверждая в мире сем великие истины, которые провозгласил Христос и которые Он утвердил смертью и Воскресением Своим. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси