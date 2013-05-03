Страстная Пятница - Крестная смерть Спасителя за грехи человечества

Сегодня Страстная (Великая) Пятница - день великой скорби. Православная Церковь вспоминает страдания и Крестную смерть Спасителя Иисуса Христа за грехи человечества.

Накануне, в четверг вечером, в храмах служится утреня Великой пятницы, во время которой читаются 12 Евангелий - о последних часах жизни Христа.

В день Страстной пятницы литургия не совершается. Около 14.00-15.00 во всех храмах совершается вечерня с выносом Плащаницы. Это происходит только один раз в году.

Во время службы из алтаря в центр храма выносят Плащаницу - иконописное или вышитое изображение снятого с Креста тела Господня. Читается канон о распятии Господнем и на плач Богородицы, затем верующие совершают благоговейное поклонение.

В Страстную пятницу православные христиане соблюдают строгий пост: до выноса Плащаницы есть и пить нельзя, а после - можно есть лишь хлеб и пить только воду.

В этот день ничего не празднуют, не веселятся, нельзя шутить, смеяться, петь, ругаться, разговаривать громко и не по делу.

Также в этот день нельзя заниматься домашними делами.