Патриарх Кирилл омыл ноги 12 сидящим священнослужителям

2 мая 2013 года, в четверг Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил

При пении Херувимской песни был вынесен алавастр (специальный сосуд для хранения древнего мира). В Царских вратах Святейший Патриарх принял алавастр и поставил его на престоле. Сосуды с новым миром были размещены справа и слева от престола.

После евхаристического канона Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин освящения мира. Перед началом чинопоследования Святейший Владыка произнес краткое слово, в котором рассказал о совершаемом чине:

«Сегодня, в Великий четверг, мы совершим великое действо — освящение святого мира. Миром помазываются принявшие Крещение, миром помазывались восходившие на трон монархи. Миро есть вещественный носитель невещественной Божественной благодати — той самой, которая в день Святой Пятидесятницы в виде огненных языков снизошла на святых апостолов и от них преемственно передается через епископов и священников всему народу Божиему из поколения в поколение. Этим видимым знаком благодати, дарованной нам в день Пятидесятницы, и является святое миро.

В Великий понедельник в Донском монастыре после особого чина началось мироварение. Само миро представляет собой драгоценную благоухающую жидкость из множества составных частей, о которых говорит слово Божие еще в Ветхом Завете. В предании Церкви сохраняется рецепт этого состава, и в течение понедельника, вторника и среды Страстной седмицы эта благоухающая жидкость при постоянном чтении Священного Писания подогревается на печи в малом храме Донского монастыря, а затем разливается по особым сосудам, которые были принесены в Храм Христа Спасителя и ныне стоят вокруг святого престола.

В Храм Христа Спасителя был также принесен особый сосуд, именуемый алавастром. В нем хранится древнее миро от самых апостольских времен, — всякий раз, когда освящается новое миро, из этого алавастра вливается частица древнего мира, а затем уже освященным миром в алавастре восполняется то миро, которое всегда хранится в Церкви.

Сейчас мы приступим к этому таинственному священнодейству. Вас же всех прошу вознести особую молитву Господу, чтобы Он даровал Церкви Своей силу благодати Пятидесятницы, которая хранит истину в Церкви неповрежденной и вместе с преемственно передаваемым рукоположением епископов и священников хранит апостольское преемство. Пусть сила благодати Божией помогает нам преодолевать грех и неправду в своей собственной жизни и в жизни мира. Аминь».

При пении тропаря Пятидесятницы Предстоятель влил древнее миро из алавастра в каждый сосуд с новоосвященным миром. Затем Святейший Патриарх Кирилл по традиции восполнил алавастр новоосвященным миром, что символизирует непрерывное преемство благодати, сохраняющееся в Церкви от апостолов до наших дней, и опечатал алавастр особой печатью. Также были закрыты и запечатаны сосуды с новым миром, которое будет передаваться во все епархии Московского Патриархата.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви совершил чин умовения ног — по образу Христа, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Вечерей (см. Ин. 13:1-17), Святейший Патриарх омыл в храме ноги 12 сидящим священнослужителям в знак глубокого смирения и служения народу Божию.

После заамвонной молитвы Святейший Патриарх Кирилл вышел из алтаря на кафедру, куда проследовали 12 священников, севших на приготовленные скамьи. При чтении архидиаконом Евангельского повествования Предстоятель снял с себя знаки архиерейского достоинства: омофор, панагии и саккос, после чего препоясался лентием (длинным белым полотенцем) и по очереди омыл ноги одиннадцати священникам. Двенадцатый священнослужитель, по чину символизирующий апостола Петра, сначала отказывается от умовения, но потом, после евангельских слов «Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною», просит омыть не только его ноги, но и руки и главу, после чего произносится ответ Спасителя: «Измовенный не требует, токмо нозе умыти».

После омовения ног последнего священника Предстоятель облачился в снятые прежде облачения, взошел на амвон и обратился к народу с Первосвятительским словом.

Сегодня вечером, в канун Великого Пятка, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя утреню с чтением 12-ти Евангелий Последования Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси