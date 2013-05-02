Митрополит Владимир освятил храм Десятинного монастыря

30 апреля 2013 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир посетил Десятинный Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь г. Киева, где совершил освящение отреставрированного после пожара храма обители.

Его Блаженству сослужили: архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, наместник монастыря архимандрит Гедеон (Харон), братия монастыря в священном сане.

Предстоятель Украинской Православной Церкви удостоил ряд насельников монастыря богослужебных наград. Накануне Блаженнейший владыка удостоил архимандрита Гедеона права ношения второго креста.

По завершении богослужения Блаженнейший владыка поздравил духовенство и верующих с важным событием в жизни монастыря.

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В 2005 году рядом с фундаментом Десятинной церкви был установлен храм-скиния. В 2007 году на месте временного храма была возведена деревянная церковь, освящение которой 25 июля того же года совершил Блаженнейший митрополит Владимир.

9 июля 2009 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение об открытии в Киеве Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря и назначении его наместником архимандрита Гедеона (Харона) (журнал № 34). 6 января 2010 года в монастыре состоялся первый монашеский постриг.

В ночь на субботу 15 декабря 2012 года неизвестные подожгли монастырский храм, в результате чего он сильно пострадал.

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