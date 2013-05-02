В Алчевске 6 мая пройдут мероприятия, посвященные 1025-летию Крещения Руси

Освящение иконы "Воскресение Христово"

В Алчевске Луганской области 6 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные 1025-летию Крещения Руси. Как сообщает Информационный отдел Алчевского благочиния УПЦ, 6 мая, в день памяти святого великомученника и победоносца Георгия, престольный праздник отмечает Свято-Георгиевский храм. После Божественной Литургии состоится Крестный Ход и освящение иконы "Воскресение Христово" для иконостаса Свято-Владимирского храма.

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