В Москве заложили первый храм в честь Николая II и его семьи
Святых Царственных Страстотерпцев
В Москве состоялся чин освящения закладного камня в основании храма святых Царственных Страстотерпцев в 6-м Новоподмосковном переулке, вл. 7.
Богослужение возглавил управляющий Северным викариатством архиепископ Егорьевский Марк.
Это первая святыня, возводимая в САО в рамках Программы «200 храмов», и первая в Москве, посвященная императору Николаю II и его семье.
В основание нового храма была заложена капсула, изготовленная прихожанином Юрием Фатьяновым и содержащая землю с места, где в 1918 году революционеры уничтожили честные останки царской семьи.
После торжественного богослужения, собравшего более 400 человек, архиепископ Марк посадил на территории храма яблоню в память о знаменательном событии.