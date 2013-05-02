В Москве заложили первый храм в честь Николая II и его семьи

В Москве состоялся чин освящения закладного камня в основании храма святых Царственных Страстотерпцев в 6-м Новоподмосковном переулке, вл. 7.

Богослужение возглавил управляющий Северным викариатством архиепископ Егорьевский Марк.

Это первая святыня, возводимая в САО в рамках Программы «200 храмов», и первая в Москве, посвященная императору Николаю II и его семье.

В основание нового храма была заложена капсула, изготовленная прихожанином Юрием Фатьяновым и содержащая землю с места, где в 1918 году революционеры уничтожили честные останки царской семьи.

После торжественного богослужения, собравшего более 400 человек, архиепископ Марк посадил на территории храма яблоню в память о знаменательном событии.

Правмир