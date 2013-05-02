Отношение к деньгам высвечивает саму сущность человека

1 мая 2013 года, в среду Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к пастве с Первосвятительским словом.

Дорогие владыки, отцы, братия и сестры!

Сердечно приветствую и поздравляю с Великой средой. Это день, когда Церковь вспоминает событие, произошедшее в преддверии страданий Господа в доме Симона прокаженного, когда во время вечери к Спасителю подошла женщина и, возлив на Него драгоценное миро, отерла волосами, вызвав недоумение учеников и особенно Иуды (Мф. 26:6-16).

Миро стоило больших денег — может быть, всё, что женщина скопила за свою жизнь, она отдала на это помазание. И совершенно неслучайно, что именно в этот момент, когда происходило это особое, исполненное огромного внутреннего смысла действие, вознегодовал Иуда. Тот самый Иуда, который носил ящик, в который складывались общие для всех апостолов деньги. Как повествует Евангелие, был он нечист на руку и похищал эти общие средства. Человек, порабощенный страстью сребролюбия, не мог спокойно пережить то, что видел, — как женщина блудная, грешная отдает последнее, как она совершает бессмысленный, с его точки зрения, поступок. И вот, не зная, как этому воспротивиться, он говорит, что, мол, впустую такая трата, что эти деньги можно было бы раздать нищим. Но не о нищих думал он, а о самом себе, ибо был вор, как говорит Священное Писание.

В каком-то смысле отношение человека к деньгам во многом определяет образ его жизни. Отношение к деньгам не есть нечто нравственно и духовно нейтральное — это отношение как бы высвечивает саму сущность человека. Так, блудница пожертвовала всем ради Господа — неизвестно, оставались ли у нее вообще какие-то средства. А Иуда похищает то, что ему не принадлежит…

Помазавшая тело Спасителя жила в особом внутреннем мире. Внешне она, конечно, была женщиной грешной, но внутри нее происходила огромная борьба. Она осознала свою греховность, свою неправедность и, желая очистить себя от тяжкого груза греха, принесла Спасителю эту жертву.

А Иуда был в числе праведных. Он один из Двенадцати апостолов. Он тот, кто каждый день слышал слова Господа. Он тот, кто был свидетелем Его чудотворений. Он жил не просто в атмосфере особой духовной жизни — он жил рядом с Богом воплотившимся, Который не скрывал Своей великой чудодейственной силы, силы Своего слова, силы Своего действия. Какие деньги, какое сребролюбие, какое воровство могли быть рядом не просто со святыней, не просто с храмом, а с Самим Богом воплотившимся! А значит, Иуда был настолько помрачен страстью, что не видел совершаемого Спасителем, не понимал и не слышал Его голоса. Страсть затмила все, и не было уже никакой надежды на спасение.

Все это проявляется в последнем действии Иуды. Вознегодовав на женщину, осознав, что между ним и ею, между ним, с одной стороны, и его Учителем и апостолами, с другой, — бездна, что они принадлежат к разным, несовместимым мирам, он принимает решение предать Спасителя. Иуда идет и продает Его за 30 сребреников, что составляло малую часть того, что женщина пожертвовала Спасителю, возливая на Него драгоценное миро. Два мира, два образа жизни, два мировоззрения столкнулись в трагедии, повествование о которой мы услышали в сегодняшнем Евангелии.

Почему же страсть сребролюбия является показателем уровня духовной жизни человека? А потому что сребролюбие порабощает человека. Страсть наживы лишает людей разума, лишает чести, лишает способности исполнять долг. Все подчиняется тому, чтобы иметь деньги и тратить их; может быть, даже не тратить, а только иметь. Сребролюбие действительно порабощает душу людей.

Как замечательно сказал об этом святитель Иоанн Златоуст: нам дОлжно иметь такое отношение к деньгам, которое было бы подобно отношению господина, — дабы управлять, а не быть управляемым. Действительно, господствовать над всем мы призваны Самим Господом, Который поставил человека во главу творения, сделал его хозяином райского сада, вверил ему весь мир, чтобы он им управлял. Если же человек становится рабом, в том числе рабом материальных ценностей, он лишается свободы. Богатым кажется, что через деньги они обретают свободу — могут путешествовать, могут исполнять любую свою прихоть, могут заниматься чем хотят. Нередко богатые так и отвечают на вопрос, зачем им деньги: «для того чтобы чувствовать себя свободными», — одновременно становясь рабами этих самых денег.

Неслучайно именно сребролюбие сопутствовало предательству. Не блуд — блудница покаялась! — а сребролюбие. Нам иногда кажется, что блуд — самый страшный грех. Действительно, страшный грех; однако сребролюбие — грех не менее страшный, потому что и то, и другое порабощает человека, и то, и другое разрушает его сознание и разрушает ориентиры в его жизни. Но власть сребролюбия, как видим из этого Евангельского текста, становится подчас страшнее власти блуда.

Сегодня общей тенденцией в развитии человечества является стремление к материальным благам и к обладанию деньгами. Сегодня все пересчитывается на деньги, будто не существует никаких иных эквивалентов. Это страшная тенденция, которая реально порабощает и личность, и целые общества, и способна закабалить и поработить диаволу всю человеческую семью.

Вот почему сегодняшний Евангельский текст имеет огромное значение для духовной жизни людей. Если мы хотим быть с Господом, если мы хотим быть свободными, если мы хотим быть способными исполнять Его волю, мы должны господствовать над деньгами, а не деньги над нами.

И вот какие замечательные мысли мы встречаем у того же Иоанна Златоуста. Он говорит, что грех сребролюбия нередко начинается с попыток человека собирать средства для того, чтобы раздавать их нищим. Мы знаем, что нередко создаются благотворительные фонды, как бы для добрых целей, но на деле все очень часто завершается элементарной коррупцией, похищением этих самых средств.

Вот почему, пребывая в Церкви, которая призвана служить, в том числе, нищим, нуждающимся людям, которая призвана собирать для них средства, мы все должны помнить о том, какой великий соблазн скрыт в деньгах и какая большая ответственность лежит на тех, кто получает из рук людей деньги на добрые дела. А из всех порабощений грехом сребролюбия самое страшное — это святотатство, когда средства, которые люди приносят Богу, неправедно обращаются на удовлетворение сребролюбивой страсти тех, кто эти деньги берет в свои руки. Вот почему духовенство несет огромную ответственность за то, чтобы все деньги, которые складываются у алтаря Господня, которые приносятся верующими, направлялись только на те цели, на которые люди желают их направить. Если же кто-то совершает нечто иное, он впадает в страшный грех святотатства, потому что деньги, жертвуемые Богу, посвящены Ему и должны использоваться строго в соответствии с этим посвящением.

Церковь должна служить сегодня примером для всего общества, в том числе в плане использования материальных средств. Думаю, сегодняшний день многим дает прекрасную возможность поразмышлять, в каком отношении они находятся с материальными ценностями: кто кого поработил, кто кем управляет, свободны ли мы от притяжения сребролюбием, так чтобы исполнять закон Христов.

Мы вступаем в особые дни Святой и великой Страстной седмицы. Только что, по окончании Божественной литургии, в последний раз была прочитана молитва «Господи и Владыка живота моего…», которой мы сопровождали наше великопостное поприще. С сегодняшнего дня до праздника Святой Троицы запрещаются земные поклоны, кроме коленопреклонений пред Святой Плащаницей. Нам предстоят дни особых духовных размышлений о подвиге Христа Спасителя, о Его страданиях и смерти. Нам предстоит пережить радость воскресной Пасхальной ночи. И дай Бог, чтобы предстоящие дни всем нам послужили в духовное назидание, в укрепление нашей веры, в укрепление нашего благочестия, наполняя нас силой идти по пути, обозначенному заповедями Самого Господа и Спасителя нашего. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси