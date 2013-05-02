Возрождена телевизионная программа новостей УПЦ «Православный вестник»

В Великую субботу накануне Светлого Христова Воскресения в 9.30 в эфире Первого национального выйдет первый выпуск возрожденной телевизионной программы новостей Украинской Православной Церкви «Православный вестник». Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

В программе обзор богослужений Страстной недели, летопись служения Предстоятеля и его пасхальное приветствие, информация о визите в Киев Иерусалимского Патриарха, об очередном заседании Священного Синода, о выставке реликвий и исторических памяток в год 1700-летия Миланского эдикта, епархиальные новости и т.д..

Программу производит студия Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.