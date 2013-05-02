Общество не изменится, если мы сами меняться не хотим

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что нечестность, коррупция, черствость, жестокость, равнодушие и другие болезни общества можно преодолеть только в том случае, если люди по-настоящему захотят изменить себя, а не просто предъявлять претензии окружающим.

«Ситуация меняется, когда меняются люди. А люди меняются, когда они хотят измениться. Не когда они хотят, чтобы менялись другие (к другим можно предъявлять какие угодно претензии — это ни к чему не приведет), а когда они понимают, что их собственные пути неправильны, их собственные ценности нуждаются в пересмотре, их собственные нравы нуждаются в исправлении», – сказал Патриарх Кирилл в своем интервью в специальном выпуске журнала «Фома» «Москва Пасхальная».

«Такие люди обращаются к Богу с покаянием и верой и приходят в Церковь, чтобы обрести помощь и изменить свою жизнь», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул: бессмысленно ожидать, что другие люди, что общество в целом будет меняться, если мы сами меняться не хотим.

«Любые перемены к лучшему начинаются только с самого человека. Я сейчас повторю свои слова, которые кому-то не понравились: если мы творим неправду в нашей личной, семейной жизни, в сфере профессиональной, почему так горячо требуем, чтобы правда осуществлялась где-то на макроуровне, а на микроуровне ее не должно быть? Люди загоняют себя в ловушку: каждый яростно требует от соседа, сослуживца, начальника быть праведным, но при этом не собирается становится праведным сам», – сказал Патриарх.

По словам Патриарха Кирилла при материалистическом понимании человека главное — удовлетворить свои материальные потребности, осуществить свои желания, и в этой системе выгодно быть окруженным совестливыми людьми, но не быть совестливым самому.

«Помните, как персонаж пьесы "На дне" говорит: "Всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, не выгодно иметь-то ее". Церковь предлагает увидеть ситуацию по-другому. Наша главная беда — не грехи других людей, а наши собственные грехи», – заметил он.

Патриарх Кирилл с сожалением отметил, что часто требования, обращенные к Церкви, так и звучат: «Сделайте моего соседа совестливым. Путь меня окружают хорошие, честные, добрые люди. И при этом не лезьте со своими наставлениями ко мне».

«Но Церковь говорит о Спасителе, Который приходит спасти нас от наших грехов. Потому что никто никогда не будет осужден Богом за чужие грехи. Никто не лишится вечной жизни из-за пороков других людей. Быть совестливым, избегать зла, творить добро, следовать заповедям Божиим — это важно не только и не столько соседу, но жизненно важно для нас самих», – заключил Патриарх Кирилл.