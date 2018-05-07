900-летие, 950-летие и 1000-летие Крещения Руси: как это было

Игуменья Серафима (Шевчик), глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Церковь и культура»: о 900-летии, 950-летии и 1000-летии Крещения Руси.

ВПЕРВЫЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ ОТМЕЧАЛОСЬ В XIX ВЕКЕ, В 1888 ГОДУ

Уже тогда Церковь, государство, общество понимали, что такое для народа – наследие святого равноапостольного князя Владимира. И хотя посыл исходил от Святейшего Синода (17 февраля 1888 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Святейшего Синода, на котором и было принято постановление о праздновании 900-летия Крещения Руси), идея празднования Дня Крещения Руси нашла широкий отклик у всего народа.

Празднование проводилось во многих городах Руси и рассматривалось Церковью и Императорским Домом в русле значимых событий, связанных со всплеском патриотического сознания. Война с Османской империей в 1877-1878 гг., освобождение братьев-славян от турецкого ига, сооружение в 1862 году в Новгороде памятника «Тысячелетие Руси».

Этот памятник вмещает портреты ведущих личностей Руси. Здесь и Рюрик, и святой князь Владимир, и Дмитрий Донской, и Минин и Пожарский, и Петр I, и князь Витовт, и преподобные Антоний и Феодосий Печерский, и гетман Богдан Хмельницкий, и адмирал Павел Нахимов, и др. На нем даже планировали изобразить Тараса Шевченко (скульптор Михаил Микешин уже работал над этим), но потом сверху пришло решение, что кандидатура Кобзаря не прошла.

В русле этого гражданственного подъема вся Русь приняла радостно известие, что юбилей Крещения Руси будет праздноваться на высоком уровне. Прошли празднования и в Киеве, и в Новгороде, и в Санкт-Петербурге, и в др. городах. В церковной периодике тех лет 900-летие Крещения находило самое подробное освещение.

В музее «Православной Украины» сохраняются старые журналы, газеты, книги, посвященные празднованию этого юбилея. А издание С.Кульженко имеет даже несколько фотографий, на которых видно, что весь город принимал участие в праздновании. Играет оркестр, собрались учащиеся духовных и светских учебных заведений, дамы из различных благотворительных обществ, чиновничий и простой люд, войска киевского гарнизона выстроены вдоль всего пути крестного хода и проходят торжественным маршем, превращая шествие в парад…

В честь святого равноапостольного князя Владимира в Киеве возводится Владимирский собор, устанавливается на берегу Днепра колонна в честь Крещения Руси, сооружается памятник князю Владимиру на Владимирской горке. Это был поистине всенародный памятник великому князю – и как государственному деятелю, и как одному из основателей огромной державы, и, конечно, как равноапостольному миссионеру, который принес в Русь Христианство. Также тогда установили памятник святой равноап. княгине Ольге.

К слову, идею построить собор в честь великого князя Владимира высказал Николаю І святитель Филарет (Амфитеатров). Расписывали его лучшие художники и иконописцы того времени – В.Васнецов, М.Нестеров, П.Сведомский и др. По всей Российской империи начался сбор пожертвований на строительство храма, причем деньги жертвовали люди всех слоев общества. А, например, Киево-Печерская Лавра пожертвовала один миллион кирпичей, выработанных на своем кирпичном заводе.

Все это происходило в русле одной концепции – возврату к христианским истокам, что могло бы определить вектор развития государства. Поэтому мы рассматриваем это празднование как успешный прецедент, потому что происходил он в условиях религиозной свободы. Более того, мы знаем, что Церковь тогда существовала как государственная структура, Православие было государствообразующей религией, признанной всей вертикалью власти.

1000-летие Крещения Руси праздновалось, по понятным причинам, в совершенно других условиях – в условиях Советского Союза.

Но, тем не менее, этот юбилей перевернул сознание миллионов людей. Как мне кажется, именно это празднование привело к краху тоталитарной большевистской системы – люди начали осознавать, что сотворение мира произошло не в 1917 году, а гораздо раньше, именно при святом князе Владимире в 988 году.

Мало кто знает, что на наших землях, в Украине, торжественно отмечался и 950-летний юбилей Крещения Руси.

Конечно же, в тех областях, которые тогда не относились к УССР. Музей «Православной Украины» обладает бесценными, уникальными материалами, которые об этом рассказывают, некоторые из них подарены Блаженнейшим Митрополитом Владимиром. Это книги, брошюры, листовки, плакаты, изданные в Почаеве, Владимире-Волынском и др. городах, которые относились тогда к Польше.

Для нас очень важно окунуться в ту атмосферу, чтобы понять, что даже в тех непростых реалиях люди помнили о важности Крещения русского народа, помнили о своей принадлежности к святому князю Владимиру. А ведь в те годы ни о каком праздновании Крещения Руси не могло быть и речи. Это как раз был 1938 год – период разгула Великого террора, и многие истину Православия тогда засвидетельствовали своей кровью. Возможно, эти годы тоже можно назвать периодом Крещения Руси, Крещения в собственной крови мучеников, которые остались верны Христу.

Но для нас эти три юбилея – 900-летие, 950-летие и 1000-летие Крещения – соединены единой цепью. И во времена Российской империи, и при советской власти, и даже на территории других государств – в сердцах людей это событие находило отклик и признание.

Вспоминаю деятельность Киевского Митрополита Петра Могилы, который первым обратился к наследию князя Владимира, как к важной константе.

Мы знаем, что именно он обрел мощи святого равноапостольного князя Владимира. Это чудо, сенсация, действо промысла Божия. Древние воспоминания, документы, летописи середины XVII века об этом «рисуют» очень живую картину.

Святитель Петр Могила очень часто приходил на развалины так называемого верхнего Ярослав-города (сейчас это Софийская и Михайловская площади) и молился, обращался к Богу о возвращении Руси ее прошлого величия. Как пишет один из летописцев, как-то в пребывая в молитвах, Петр Могила заприметил в развалинах Десятинной церкви некую расщелину, начал углублять, раскапывать – и увидел остатки мраморного саркофага. (Я бы назвала Петра Могилу одним из первых наших православных археологов.) Затем святитель с помощниками расчистили то место – и нашли два саркофага, выполненных в таком же силе, как гробница св. благоверного князя Ярослава Мудрого.

Главное, что в найденных саркофагах находились таблички, на одной было написано: князь Владимир. Второй саркофаг, как предполагал Петр Могила, принадлежал супруге князя Анне. Петр Могила отослал часть мощей царю Михаилу Федоровичу, часть мощей (честную главу князя) – в Киево-Печерскую Лавру, часть мощей оставалась в Софийском соборе, который святитель отобрал у униатов и возродил из небытия.

Начиная именно со святителя Петра Могилы почитание св. князя Владимира распространяется по всей Украине с новой силой. С особенным вниманием он уделял популяризации наследия князя Владимира. И мы знаем, что когда Петр I после победы шведов приехал в Киев, Феофан Прокопович встречал его поэмой «Князь Владимир», как бы напоминая царю о его предках, о былой славе, о долге защиты Руси.

Сейчас мы вновь возвращаемся к наследию великого князя Владимира.

С первых дней пребывания на Киевской кафедре Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир уделял особое внимание эпохе правления св. равноап. князя Владимира – и в своих посланиях, и в проповедях, и в богословских трудах он постоянно возвращался к этому периоду бытия Церкви, как к основополагающему. По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира постоянно проводятся различные выставки, конференции, акции, которые неизменно подчеркивают важность для нас Крещения Руси.

Я бы сказала, что одной из судьбоносных вех стало перевезение мощей святого князя Владимира из Ростова-на-Дону в Киев. Предыстория такова: в 1989 году Блаженнейший Митрополит Владимир, тогда Управделами Московской Патриархии, стал инициатором возвращения из музеев Московского Кремля святынь Церкви снова в Ее лоно. Были переданы мощи святого князя Владимира и другие святыни, которые хранились в царских храмах. Блаженнейший Митрополит Владимир предложил передать мощи тогдашнему Экзарху Филарету в Украину, но тот отказался. Тогда Блаженнейший перевез их в свою Ростовскую епархию. А в 2005 году ковчег со святыми мощами равноап. князя Владимира были переданы в Киев. Мы помним, какое торжество Православия тогда состоялось в Лавре, на святой земле. С тех пор ковчег со святыми мощами князя хранится здесь.

Готовясь к 1025-летию Крещению Руси, мы охватываем всю историческую панораму, анализируя ход истории как действо промысла Божия в судьбах святой Руси. По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира уже ведется подготовка к встрече торжества, которая вновь и вновь поможет нам осознать свою принадлежность к славному роду русичей православных – чад равноапостольного князя Владимира.

Ольга Пепа - для "УНИАН-Религии"