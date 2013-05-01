Господь говорит о Страшном Суде, рассказывая о том, что будет причиной нашего осуждения

30 апреля 2013 года, во вторник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре г. Москвы. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим со словами проповеди.

Ваши Высокопреосвященство и Преосвященство! Ваше Высокопреподобие, отец игумен! Дорогие отцы, братия и сестры!

Я радуюсь тому, что на Страстной седмице, в преддверии Святой Пасхи, имел возможность вместе с вами совершить Литургию Преждеосвященных Даров в прославленной — не только в прошлом, но и ныне славной — Высокопетровской обители, одном из первых монастырей нашего Первопрестольного града, напрямую связанном с именем святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, того самого, который перенес Первопрестольную кафедру из Владимира в Москву, положив тем самым начало становлению Северной Руси со столицей в граде Москве.

Сегодня особый день, вторник Страстной седмицы, когда мы вспоминаем изречения и проповеди Спасителя, которые Он произнес в преддверии Своих страданий, которые были исполнены особой силы и глубочайшего смысла (Мф. 24:36-26:2). Сегодняшний день посвящен воспоминанию о тех словах Спасителя, которые свидетельствуют нам о кончине мира, о кончине истории, о Страшном суде, и слова эти никого не могут оставить безразличными. И если подвести итог всему тому, что мы сегодня услышали в Евангелии, то его можно выразить одним словом, также содержащимся в сегодняшнем чтении: «бодрствуйте!» Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда ваш Господь придет, говорит нам слово Божие.

Что же означает «бодрствовать»? Сон имеет огромное значение для поддержания физических сил, но в силу особенностей человеческой психики это отдохновение наступает тогда, когда человек прерывает связь с окружающим его миром, когда он впадает в беспамятство. Сон — это и есть разрыв связи с реальностью. Во сне человек не соприкасается с тем, что его окружает. Он может опосредованно, через сновидение как бы сохранять эту связь с миром, но это не реальная связь, это сон, это лишь отображение в нашей памяти и в нашем сознании того, что, может быть, происходило или еще может с нами произойти. Человек спящий не имеет связи с окружающим миром, он уходит от этого мира.

В каком же смысле Господь употребляет слово «бодрствуйте» в сегодняшнем Евангельском чтении? Только в одном смысле: если во время сна мы теряем связь с окружающим нас миром, то в духовной жизни мы никогда не должны терять связи с Богом. «Бодрствуйте» — это предупреждение о том, чтобы мы не впадали в духовную спячку, чтобы не пресекалась наша живая связь с Господом, чтобы мы всегда чувствовали Его присутствие в нашей жизни. А опознается это присутствие через молитву и через жизнь в соответствии с Божиими заповедями. Если же мы впадаем в духовный сон, то нам трудно иметь постоянную связь с Богом.

Есть еще одна аналогия между сном физическим и сном духовным. Иногда нам не спится по ночам, особенно людям пожилого возраста и тем, кто испытывает особые психологические нагрузки. Мы не можем заснуть, и тогда мы употребляем снотворные средства, которые искусственно вводят нас в состояние сна, чтобы психика пришла в норму, нервы пришли в нормальное, уравновешенное состояние, столь необходимое для нашей жизнедеятельности. А что сказать о духовном сне — том самом, который характеризуется разрывом нашей связи с Богом? Точно так же существуют снотворные средства, которые вводят нас в состояние духовного сна. Это множество соблазнов, которые несет нам мир — тот самый, что лежит во зле. Всякое отвлечение нашего сознания, нашей мысли от Бога, всякое нарушение нашей внутренней молитвенной жизни ― это и есть то снотворное, которое подается нам, нередко через средства массовой информации, через литературу, кинематограф, через образ жизни, через моду, через ложные ценности. Когда мы отвращаем свой взор от Бога, мы впадаем в это духовное беспамятство, в духовный сон, и страшно, если смерть застанет нас в таком состоянии.

Что же делать для того, чтобы не спать? Нужно действительно укреплять себя в молитве, нужно постоянно чувствовать связь с Господом и жить в соответствии с Его заповедями, для того чтобы мы набирали этот великий духовный потенциал, способный разрядиться величайшей энергией, вводящей нас в Царствие Небесное. Образ этой энергии так замечательно явлен в сегодняшней притче — как масло, которое мудрые девы влили в свои светильники, а немудрые влить не сумели, а когда зажгли свои светильники, чтобы встретить жениха, погасли светильники, не имеющие масла, не имеющие духовной жизненной энергии. Мы призваны аккумулировать эту энергию, чтобы горели наши светильники, чтобы мы не впадали в сон духовный и сохраняли связь с Богом, которая лишь усиливается и раскрывается в полной мере после нашей физической кончины.

И, завершая сегодняшнее Евангельское чтение очень простыми словами, которые понятны каждому человеку — и младенцу, и старику, и образованному, и необразованному, — Господь говорит о Страшном Суде, рассказывая о том, что будет причиной нашего осуждения: «ибо Я был голоден, и вы не накормили Меня; жаждал, и вы не напоили Меня; странником был, и вы не приняли Меня; нагим был, и вы не одели Меня; болен был, и вы не посетили Меня; в тюрьме был, и вы не пришли ко Мне». Если мы исполняем эту простую заповедь любви к ближним, когда скорби и болезни других людей становятся нашими скорбями и болезнями, то, живя по Божией заповеди, мы накапливаем ту самую энергию, которая не пресекается с нашей смертью, но вводит нас в вечное и Божественное Царство.

Сегодня Господь учит нас через Свое слово великим непреходящим истинам, которые определяют полноту жизни и вечное спасение. Сохраним в памяти те слова, которые мы услышали сегодня за Божественной литургией, и постараемся никогда не засыпать в нашей духовной жизни, но бодрствовать, ибо не знаем, ни времени, ни часа, когда Господь наш придет. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси