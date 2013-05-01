Митрополит Владимир совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров

1 мая, в Великую Среду, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил последнюю в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

За богослужением Блаженнейший Митрополит Владимир в день Светлой Пасхи отметил священническими наградами клириков Киевской епархии.

Награждая священнослужителей, Архипастырь отметил:

«Сегодня вам возвышаются очередные церковные награды. Этим самым мы подчеркиваем нашу благодарность и признательность за ваше великое служение, а также ответственность за то, что мы делаем и как учим народ. Пусть эти награды будут для вас благословением Божиим в ваших дальнейших трудах».