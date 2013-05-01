Страстная седмица: что происходит в Церкви в эти дни?

Православие и мир

Диакон Святослав Сёмак

Итак, «душеполезную совершивше Четыредесятницу», мы вступили в совершенно особые дни: Страстную седмицу. Описанию богослужебных текстов этих дней можно посвятить целую книгу, а о воспеваемых в них событиях уже написано очень много, и если бы описать все подробно, то, по мнению апостола Иоанна Богослова, весь мир не уместил бы этих книг (Ин.21:25). Тексты, которые лучше не анализировать… Странное дело: бывают тексты, которые лучше не анализировать, а наоборот – созерцать в полноте; как только начинаешь вычленять в тексте отдельные слова и конструкции, он разваливается на эти конструкции и теряет всякий смысл. К очень многим текстам Страстной седмицы это как раз относится. Если разделить церковные песнопения на группы по их смыслу, то одной из таких групп будут песнопения созерцательного характера. Они чаще всего начинаются со слова «Днесь…», то есть «Вот…» и далее следует описание, которое часто состоит из парадоксальных противопоставлений, смысл которых можно понять только «созерцательно», то есть воспринимая текст в целом, не разбивая его на части и не анализируя отдельно каждую из них. Вот, например, 15-й антифон утрени Великой пятницы. Это совершенно понятный, но очень страшный текст: Дне́сь виси́т на дре́ве, И́же на вода́х зе́млю пове́сивый; венце́м от те́рния облага́ется, Иже а́нгелов Ца́рь; в ло́жную багряни́цу облачается, Одева́яй не́бо о́блаки; зауше́ние прия́т, Иже во Иорда́не свободи́вый Адама; гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный; копие́м прободе́ся Сын Девы. Покланя́емся страсте́м Твоим, Христе; покланя́емся страсте́м Твоим, Христе; покланя́емся страсте́м Твоим, Христе, покажи́ нам и сла́вное Твое́ воскресе́ние. Вот – на кресте повешен Тот, Кто Землю повесил над бездной; Вот – Повелитель Ангелов Получает терновый венец; Облаками Одевший небо Надевает красную тряпку; Давшего людям свободу Люди же бьют по лицу; Жених, обрученный Церкви, Гвоздями к кресту прибит; Сын, от Девы рожденный, Теперь пронзен копие́м; Страданья Твои почитаем, Умаленье Твое свято чтим, Страстя́м Твоим поклоняемся, И ждем, как воскреснешь во славе!

Да, это византийская гимнография. Да, злоупотребление риторическими приемами ведет к обеднению смысла. Да, здесь звучит та же нота, которая в других местах уродливо смещает акцент на Иуду-предателя, иудеев-беззаконников и таким образом «реабилитирует» творцов службы, да и нас с вами: мы-де не виноваты, мы теперь жалеем Христа, а вот «они» Его предали и распяли. Но все же, тому, чье сердце не затронет этот текст, впору обращаться к Волшебнику Изумрудного города: шелковое сердце все равно лучше, чем никакого.

Главная книга Великого поста и Пасхи – Триодь. Что мы о ней знаем?

В период Великого поста одной из основных книг на клиросе была Постная Триодь. В этой книге находятся чудные глубокие тексты, которые льются в душу, наполняя ее светом, легкостью, простотой покаянного чувства, сквозь которое лучится отсвет Божественной реальности. Ведь жизнь в Боге – это не изнурительные поклоны, не изучение византийской гимнографии, не постижение «умно-сердечной» молитвы, не благочестивая церковно-политическая возня, и уж точно не овладение древними языками и догматическим богословием заодно. Жизнь в Боге – как раз и есть явление мира и радости в Духе Святом (Рим.14:17), явление преображающего света, легкости, свободы от всякой зависимости, в том числе и зависимости от времени, истории и культуры. Христианство всегда современно: Церковь будет существовать в любом культурном контексте, при любом политическом строе, в любых социальных обстоятельствах, вот только мы в этой Церкви можем оказаться духовными мертвецами, если сами себя намертво привяжем к какому-нибудь прекрасному идеалу прошлого. Тогда идеал этот постепенно превратится в идола, а это, по кодексу ап.Иоанна Богослова, – статья: «Дети, храните себя от идолов»(1 Ин.5:21).

Тексты Постной Триоди, наверное, нельзя было бы постоянно петь круглый год: мы бы их «заездили» и перестали воспринимать, так же, как порой почти не воспринимаем начало наших молитв: «Трисвятое и по Отче наш» превращаются в заученную скороговорку, произнося которую, мы уже не всегда отдаем себе отчет, к Кому обращаемся и чего требуем; уста послушно произносят молитвословия, а руки привычно зажигают лампадку и листают молитвослов. И поэтому, наверное, хорошо, что слова Триоди охватывают только Пасхальный период: от Недели о мытаре и фарисее через весь Пост, Пасху и Пятидесятницу до Недели Всех святых. Благодаря этому Триодь может всякий раз оказываться отрезвляющим шоком для ума.

В настоящее время Триодь разделяется на две части: Постную (Великий пост до Великой Субботы) и Цветную (от Пасхи до Недели Всех святых). Однако в старых изданиях Триоди это разделение часто проходило по Лазаревой субботе, то есть Постная Триодь – это Великая Четыредесятница, 40 похожих друг на друга дней поста, подготовки, а Цветная Триодь – это очень разные службы в воспоминание главнейших событий нашего спасения: воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, воспоминания последних дней земной жизни Христа, наконец, Тайная Вечеря, распятие, смерть, погребение, воскресение, торжество 40-дневного пребывания на земле, Вознесение, ниспослание Святого Духа и основание Церкви.

Если будем переводить термин «Цветная Триодь» на украинский язык, то придется говорить «Квітна», или «Цвітна», может быть даже «Вербна Тріодь» но не «Кольорова», потому что в слове звучит не «цвет», а именно «цветы». Цветами и пальмовыми ветвями постилали перед Христом, когда Он входил в Иерусалим, цветы и вербы приносят в этот день в наши храмы, а потому и праздник стали называть Вербным воскресеньем, а в богослужебных книгах – Неделей цветоносной. Вот почему книга, которая начиналась с последования этого праздника, получила название Цветной Триоди.

Разбираемся с понятиями. Что такое Страстная седмица и Страсти Господни?

Названия «Страстная седмица», «Страсти Господни» у ума, воспитанного на телевизионных сериалах и женских романах, часто вызывают не вполне правильные ассоциации. Слово «страсть» — очень глубокое. Его первый, буквальный смысл – страдание. Второй, более общий, более глубокий смысл слова «страсть» — пассивное состояние (в противовес активному, действующему).

В языке есть понятие страдательного залога: «я лечусь» — это активное действие, а «меня лечат» — это значит, я ничего не делаю, но что-то делают со мной.

В аскетике страсть – это как раз такое состояние человека, когда он не может противиться греху, когда грех взял над ним верх и человек по отношению к нему пассивен: вот не могу жить без арахиса в шоколаде, и всё! Вот не могу бросить курить – хоть режьте меня!

В отличие от наших страстных состояний, Христова страсть (и это часто подчеркивается в богослужебных текстах) была вольной, то есть Он Сам привел Себя в пассивное состояние не по слабости воли, как у нас, а наоборот, силой этой воли позволил людям сделать с Собой всё, что им будет угодно. Как оказалось, людям был угоден Крест…

Первые три дня Страстной седмицы: особенности и акценты

Первые три дня Страстной седмицы во многом похожи между собой и похожи на среды или пятницы Великого поста – тем, что каждый день служится Литургия преждеосвященных Даров.

Есть и характерные особенности: церковным уставом предписывается прочесть за предстоящие три дня все четыре Евангелия почти полностью – большие по размеру отрывки включаются в последования третьего, шестого и девятого богослужебных часов.

Тот, кто не ленится регулярно читать Евангелие дома, способен представить себе, сколько времени может занять чтение всего Евангелия в храме: вслух, раздельно, на церковнославянском языке. Поэтому в Русской Церкви еще с XVI века бытует традиция начинать читать Евангелие на великопостных часах или с шестой седмицы поста, или еще раньше – со второй, так чтобы Евангелие можно было прочесть не за три дня, а за две седмицы, или даже за шесть седмиц, это будет легче.

Каждый день с понедельника по среду на утрени и на Литургии преждеосвященных Даров также звучат отрывки из Евангелия.

В среду Литургия преждеосвященных Даров совершается в последний раз. Тогда же, в конце Преждеосвященной, в последний раз произносится молитва преп. Ефрема Сирина с поклонами, и поклоны в церкви отменяются аж до Пятидесятницы - дня Святой Троицы (перед плащаницей, которую вынесут на вечерни Великой пятницы, поклоны все-таки совершаются).

Также прекращается и богослужебное чтение Псалтири, за исключением 118-го псалма, который превратится в возвышенную поэму, посвященную субботнему покою Небесного Царя, и войдет в состав утрени Великой субботы.

И здесь вновь усматриваем совершенно необычную логику. Казалось бы, пост близится к своему завершению и исполнению, назревают воспоминания самых святых, самых страшных событий, и следовало бы усугубить пост, увеличить телесные подвиги, еще больше поработить тело, молиться еще больше. Но взамен этого нам предлагается относительный покой, время для рассуждения и много-много евангельских слов, которые выше всякой поэзии.

Великий четверг: воспоминание Тайной вечери и служба 12-ти Евангелий

В Великий четверг воспоминаем Тайную ве́черю и установление таинства Причастия.

В этот день служится Литургия Василия Великого, которая в большинстве храмов совершается утром, но «вписана» в вечернее богослужение. Так уж повелось, что у православных все не как у людей, и часто они утренние молитвы возносят вечером, а вечерние – утром. Это – вопрос практики.

А вечером в четверг служится утреня, которая относится уже к Великой пятнице. Структурно это утреня, но очень сильно разросшаяся, дополненная множеством особых текстов, главными среди которых стали двенадцать отрывков из Евангелия, в которых повествуется о последней беседе Христа с апостолами, о взятии Его под стражу, суде, распятии и погребении.

Все эти события происходили в ночь с четверга на пятницу и у иерусалимских христиан появилась традиция: ежегодно в ночь на Страстную пятницу совершать шествие по тому пути, которым следовал Христос, в соответствующих местах читать евангельские отрывки о событиях, в них происходивших, а по пути – петь песнопения. Позже этот обычай перекочевал из Иерусалима и в другие Церкви, но поскольку там ходить было некуда, евангельские отрывки «вписали» в канву утреннего богослужения и родилась та «служба двенадцати Евангелий», которая так дорога нам теперь.

В нашем богослужении есть только одна такая служба, когда мы все собираемся и слушаем Евангелие, воспоминая о страданиях Христовых. В западном мире такие собрания происходили чаще. Было принято на одном собраниии читать только одного евангелиста, а не всех четырех сразу, между чтениями появились подобающие песнопения. Именно для таких собраний И.С.Бах и написал свои «Страсти», среди которых наиболее известны «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну», хотя существуют его «Страсти по Луке» (возможно, не принадлежащие перу Баха), а также текст и не менее пяти попыток реконструкции утерянной партитуры «Страстей по Марку».

В XVII веке подобные богослужения, посвященные страданиям Христовым, стали проникать и в православный мир. Теперь такое богослужение называется Па́ссией и во многих храмах Великим постом совершается.

Страстная пятница: Царские часы, вынос Плащаницы

На следующий день, в Страстную пятницу, Литургии не будет: ни полной, ни преждеосвященной.

Существует обычай воздерживаться от пищи в этот день.

Служится особое богослужебное последование под названием «Царские часы». Часы эти состоят из специально подобранных псалмов, отрывков из Ветхого Завета, из апостольских посланий и из Евангелия. Царские они и потому, что посвящены Царю мира, и потому, что на них обычно присутствовал византийский император.

После Царских часов (сразу или через некоторое время) совершается вечерня и в конце вечерни на середину храма выносится плащаница: большое, почти в натуральный рост, изображение Христа, лежащего во гробе. А в это время хор поет стихиру о том, как Иосиф Аримафейский с Никодимом снимали Христа с креста и полагали Его в пещере, которую Иосиф когда-то покупал для себя.

Тебе́, оде́ющагося све́том яко ри́зою сне́м Ио́сиф с дре́ва с Никоди́мом, и ви́дев ме́ртва на́га непогребе́на, благосе́рдный плач восприи́м, рыда́я глаго́лаше: увы́ мне, сладча́йший Иису́се, Его́же вма́ле со́лнце на кресте́ ви́сима узре́вшее мра́ком облага́шеся, и земля́ стра́хом колеба́шеся, и раздира́шеся церко́вная заве́са; но се ны́не ви́жу Тя, мене́ ра́ди во́лею подъе́мша смерть. Како погребу́ Тя, Бо́же мой, или како́ю плащани́цею обвию́? Ко́има ли рука́ма прикосну́ся нетле́нному Твоему́ те́лу? Или ки́я пе́сни воспою́ Твоему́ исхо́ду Ще́дре? Велича́ю стра́сти Твоя, песносло́влю и погребе́ние Твое́ со воскресе́нием, зовый: Го́споди, сла́ва Тебе́. Были сотканы ризы Твои из лучиков света; И видят Тебя наги́м, неживым, и хоронят. Снимает Тебя с креста с Никодимом Иосиф Рыдает от сердца и так Тебе говорит: «О, горе мне, о Иисусе, Которого солнце увидев распя́тым, тотча́с лучи погасило; Земля, испугавшись, тряслась; разорвана в храме заве́са; И вот, созерцаю Тебя, за меня принявшего смерть. Как же мне хоронить Тебя, Боже? Какой плащаницей обвить? Как же руками коснуться нетленного Тела? Песней какою воспеть Твой уход, о Всещедрый? Страданья Твои величаю, пою Твое погребенье, И воскресенье Твое песнословлю, зову: Господи, слава Тебе!»

«Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого» (Ис.53:9). Так свершилось последнее пророчество и настал покой Великой Субботы.