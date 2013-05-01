Пасха в Москве

Серия праздничных Пасхальных мероприятий пройдет в столице с 5 по 12 мая.

Празднование Светлого дня Воскресения Христова в этом году выйдет за пределы территории храмов и монастырей, чтобы все москвичи и гости столицы могли принять участие в праздничных гуляниях. Более 200 пасхальных мероприятий пройдут в парках, музеях, кинотеатрах и культурных центрах столицы.

С 5 по 12 мая в Москве запланировано проведение XII Московского Пасхального фестиваля Фонда Валерия Гергиева, «Фестиваля Пасхальных яиц», духовного фестиваля искусств «Сорок сороков», художественного проекта «Стол Мира», Пасхального фестиваля хорового пения.

Фестиваль «Сорок сороков»

С 5 по 11 мая у стен московских храмов и монастырей пройдут концертные программы духовного фестиваля искусств «Сорок сороков». В нем примут участие московские звонницы. 5 мая у Храма Христа Спасителя пройдет колокольный гала-концерт. В этот день в рамках празднования Пасхи запланированы выступления церковных хоров, детская развлекательная программа, экскурсии по храмам, роспись писанок.

Храм Христа Спасителя (Большой пасхальный концерт с 19.00 до 21.00)

Кафедральный Богоявленский Собор в Елохове (с 15.00 до 17.00)

Донской монастырь (с 12.00 до 15.00)

Высоко – Петровский монастырь (с 12.00 до 15.00)

Новоспасский монастырь (с 12.00 до 14.00)

Храм Благовещения Богородицы в Петровском парке (с 12.30 до 14.30)

Храм Иоанна Богослова под Вязом (программа начинается после Литургии - до 20.30)

Храм Живоначальной Троицы в Останкино (с 12.00 до 14.00)

Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (с 14.30 до 16.30)

Храм Мартина – исповедника в Алексеевской новой слободе (с 15.00 до 17.00)

Храм Воскрешение Словущего на Успенском вражке (с 12.00 до 14.00)

Храм Николая Чудотворца на Трех горках (с 12.00 до 14.00)

Храм Живоносный источник в Царицино (10 мая с 12.00 до 14.40)

Храм Пророка Божия Илии в Черкизове (11 мая с 12.00 до 14.40)

Праздничный концерт у Храма Христа Спасителя

5 мая в 19.00 у Храма Христа Спасителя начнется Большой праздничный Пасхальный концерт. На площади у храма установят крытый сценический подиум. В программе примут участие известные вокалисты – солисты московских музыкальных театров, исполнители народных песен, будут показаны музыкальные композиции «Светлая Пасха» и «Праздников Праздник». В Пасхальном концерте примут участие Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, концертный хор Московского Ставропигиального Высоко-Петровского монастыря, народный артист России Александр Голобородько, заслуженный артист РФ Ян Осин. В 21-00 торжественный финал концерта увенчается колокольным звоном.

«Фестиваль Пасхальных яиц»

На Кузнецком Мосту 5 мая появится инсталляция – 20 пасхальных яиц в человеческий рост, которые распишут современные художники. Год назад, когда акция проходила в Лаврушинском переулке, в проекте приняли участие Евгения Миро, Александр Захаров, Андрей Шаров, Вероника Пономарева и многие другие, которые трудились над росписью пасхальных яиц, создавая прямо на глазах у горожан уникальные произведения современного искусства.

Художественный проект «Стол Мира»

5 мая в Светлый праздник Пасхи в 12-00 на пешеходной улице Кузнецкий мост появится полукилометровый Стол Мира, а сам Кузнецкий Мост превратится в Творческую мастерскую. За Столом Мира пройдут мастер-классы по керамике, гончарному делу, шитью, скульптуре, орнаменту, росписи писанок, созданию кукол, в котором могут принять участие все желающие. В 15-00 ведущие рестораны Москвы накроют Стол Мира и пригласят всех отведать праздничное угощение. Вечерняя программа продолжится выступлением ВИА «Татьяна».

«Фестиваль хорового пения»

В центральных московских парках пройдет «Фестиваль хорового пения». Празднично зазвонят колокола передвижных звонниц – так откроет свою часть фестивальной программы «Школа звонарей». На передвижных звонницах пройдут мастер-классы и показательные выступления в парках: «Красная Пресня», «Сад Баумана», «Сокольники», «Измайлово», «Лианозовский».

Расписание выступлений Фестиваля хорового пения:

Парк «Красная Пресня»

14.00 - Хор А. Гринденко «Древнерусский распев»; 14.40 - Школа звонарей Ильи Дроздихина

Парк «Измайлово»

14.00 - Хоровая капелла им. Юрлова; 14.30 - Инструментальное трио; 14.50 - Школа звонарей Ильи Дроздихина

Парк «Сокольники»

14.00 - Хор под управлением В.М. Рыбина; 14.40 - Ансамбль солистов «Россия»; 15.20 - Школа звонарей Ансамбль «Колокола России»

Парк им. Н. Баумана

14.00 - Школа звонарей Ансамбль «Колокола России»; 14. 40 - Ансамбль солистов ГАРНА «Россия»; 15.20 - Хор под управлением В.М. Рыбина

Парк «Лианозово»

14.00 - Школа звонарей Ильи Дроздихина; 15.00 - Хоровая капелла им. Юрлова

Кинотеатры

C 6 по 12 мая в сети городских кинотеатров «МосКино» пройдет Пасхальная неделя, в рамках которой жители Москвы смогут увидеть фильмы и спектакли культурно-исторической и православной тематики: «Андрей Рублев» А.Тарковского, «Остров» П.Лунгина, «Поп» В.Хотиненко и многие другие - всего в течение Пасхальной недели пройдет более 40 показов. Вход на все мероприятия бесплатный. Подробное расписание на сайте http://www.mos-kino.ru/ и в приложении.

Праздник благотворительности «Белый цветок»

12 мая на улице Кузнецкий мост в центре Москвы состоится праздник благотворительности «Белый цветок», организатором которого выступает православная служба помощи «Милосердие». Главным событием праздника станет благотворительная ярмарка. Все собранные во время акции средства пойдут на уход за детьми, тяжелобольными людьми, инвалидами и обеспечение патронажной работы сестер службы «Милосердие». Всем желающим принять участие в ярмарке предлагается приносить свои поделки, сувениры и игрушки, которые могут быть изготовлены любым способом — вышиты, связаны, сплетены, сделаны из войлока, нарисованы на стекле и т.д.

Приносить поделки и сувениры для ярмарки можно каждый день с 10.00 до 20.00 по адресу: ул. Большая Ордынка, 34 (Марфо-Мариинская обитель). Сбор поделок для ярмарки будет продолжаться до 10 мая. Новости акции размещаются на сайте Милосердие.ru и на сайте праздника www.flower.miloserdie.ru.

Акция «Дари радость на Пасху»

Дарить подарки сестры милосердия, священники и добровольцы начнут на Пасху, 5 мая.

Православная служба помощи «Милосердие» призывает всех желающих принять участие в сборе средств на подарки для тех, кто в пасхальные дни особенно чувствует нехватку внимания и заботы. Среди подопечных службы одинокие пациенты московских больниц, дети-сироты и взрослые пациенты психоневрологических интернатов, подопечные богадельни и пансионатов для пожилых людей, одинокие старики и инвалиды, за которыми ухаживают на дому сестры милосердия и добровольцы, - почти 19 тысяч тех, кому так не хватает человеческого тепла и заботы.

Сбор пожертвований уже начался на специальном сайте акции http://www.miloserdie.ru/friends/easter/ и продлится до 12 мая.

Акция «Дари радость на Пасху» впервые проводилась год назад. За годы существования службы помощи «Милосердие» пасхальное поздравление подопечных стало доброй традицией для сестер милосердия, священников и добровольцев службы. В прошлом году в ходе акции были собраны средства на 11 567 пасхальных подарков. Тогда общая сумма пожертвований составила более 1 миллиона рублей.