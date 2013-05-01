К украинским миротворцам в Косово прибыл священник УПЦ

28 апреля в лагерь национального контингента многонациональных сил КФОР в Косово завершилась передача должности офицера по вопросам религии. К исполнению обязанностей военного священника приступил священник лейтенант Петр Паевский, который в составе 17-й ротации будет находиться на этом посту.

Иеромонах майор Кукша (Антонюк), который в течение года духовно опекал миротворцев 16-й ротации, передал иерею Петру собственность и поделился опытом пастырской работы.

В своей первой докладной новый военный священник отметил конструктивную позицию командования контингента по созданию условий для удовлетворения религиозных потребностей миротворцев, а также сообщил, что завершается работа по обустройству храма, а после освящения, в ближайшее время начнется его полноценное функционирование.

Напомним, что клирик Уманской епархии священник Петр Паевский отбыл в Косово в составе очередной ротации по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, его кандидатура была согласована Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины и Командованием Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В течение года священник Петр, которому присвоено офицерское звание, будет находиться в должности офицера по вопросам религии и нести пастырское служение в национальном контингенте.

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