В Беларуси разработают программу к 1025-летию крещения Руси

Белорусская Православная Церковь и представители государственной власти Беларуси разработают большую программу празднования 1025-летия крещения Руси, сообщил журналистам пресс-секретарь Минского епархиального управления протоиерей Сергий Лепин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это будет большая программа, которая включает не только богослужения, но и концерты, конференции. В ближайшее время будет пресс-конференция на эту тему", - сказал священник.

Он также отметил, что в этом году отмечается и другой большой юбилей - 1700-летие Миланского эдикта.

Эдикт, по словам отца Сергия, радикально повлиял на судьбу всей европейской цивилизации. В том числе он привел к гуманизации общества, которая подразумевала запрет человеческих жертвоприношений, гладиаторских боев, а также другие позитивные изменения.

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