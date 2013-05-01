В Харькове освятили место под памятник Андрею Первозванному

В Харькове, на слиянии рек Лопань и Харьков, в сквере «Стрелка», освятили место под памятник Андрею Первозванному, который откроют 24 июля, в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, процедуру освящения провел архиепископ Харьковский и Богодуховский Украинской Православной Церкви Онуфрий.

Владыка подчеркнул, что апостол Андрей Первозванный - покровитель Харькова.

Как сообщил автор памятника, скульптор Александр Ридный, в основу композиции будет заложен постамент из 25-тонного цельного камня, сама фигура апостола будет выполнена из бронзы. Высота памятника 4,3 метра.

«Памятник будет выполнен в виде фигуры на постаменте с крестом в руках и символизировать апостола несущего веру на нашу землю», - отметил директор Департамента коммунального хозяйства Виктор Китанин. Также он уточнил, что памятник создается за спонсорские средства.