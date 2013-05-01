Причина загнанности современного человека в недостатке молитвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что многие проблемы в жизни современного человека, такие как постоянная суета, беспокойство, состояние загнанности происходит от того, что люди не готовы найти даже нескольких минут в день для молитвенного общения с Богом.

«Духовная жизнь — это не хобби, не развлечение, на которое у нас может хватать или не хватать времени. Это основание, на котором мы строим все остальное», – сказал Патриарх Кирилл в своем интервью в специальном выпуске журнала «Фома» «Москва Пасхальная».

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, когда человек проводит свою жизнь в суете, торопится везде успеть, не всегда понимая зачем, и в итоге не успевает сделать ничего по-настоящему важного — он очень устает.

«Занятость, или, вернее, загнанность современного человека происходит во многом оттого, что он мало молится», – добавил он.

Патриарх Кирилл отметил, что в течение дня всегда можно найти минуту на то, чтобы молитвенно воздохнуть к Богу, поблагодарить за то, что вы встретили хорошего и доброго за день, попросить помощи для себя и для других людей.

«Если мы начинаем наш день с молитвы, мы закладываем фундамент, на котором у нас все будет выстроено в должном порядке, и, как сказано в Священном Писании о благочестивом человеке, во всем, что он ни делает, успеет (Пс 1:3)», – подчеркнул Патриарх.

«Поэтому так важна церковная традиция молитвенного правила. Важно хотя бы пять минут в день уделять молитве, каждый день, не пропуская, — и вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Чем больше времени вы будете уделять молитве, тем больше времени у вас будет оставаться на все остальное. Это может показаться неожиданным, но это опыт очень многих людей», – заметил он.

Патриарх Кирилл с сожалением отметил, что когда человек выбирает ложный путь в своей жизни, в глубине его души он постоянно чувствует беспокойство, а попытки как-то заглушить сигнал своей совести делают только хуже.

«Слово Божие говорит, что пока мы пребываем в нечестии, нам не будет покоя. Но мы можем исправить свою жизнь — не сами, а с помощью Божией, выйти на верный путь. Радость и мир в душе приходят тогда, когда мы возлагаем нашу надежду на Бога и творим Его волю», – заключил Патриарх Кирилл.