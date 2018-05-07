Патриарх Кирилл: Духовная жизнь – это не хобби...

Зачем Церковь современному человеку? Как в ритме мегаполиса найти место для духовной жизни? Есть ли у Церкви рецепт построения честного и справедливого общества? Что ответить на скандальные публикации о Церкви в СМИ? Накануне Пасхи ответы на эти вопросы «Фоме»* посчастливилось получить у Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Предпасхальное интервью Святейшего Патриарха журналу «Фома»

«Если на нашу долю выпадают испытания, то это не означает, что жизнь кончилась. Это означает, что Бог готовит нас к вечности». Патриарх Кирилл.

Ваше Святейшество, в Пасхальные дни в Церкви много говорят о радости, но когда входишь в метро, часто видишь унылые, раздраженные лица... Почему в жизни людей так мало радости? И что с этим делать?

Когда человек выбирает ложный путь в своей жизни, в глубине его души горит тревожная красная лампочка, он чувствует беспокойство. Люди пытаются как-то заглушить этот сигнал — и нередко делают только хуже. Слово Божие говорит, что пока мы пребываем в нечестии, нам не будет покоя. Но мы можем исправить свою жизнь — не сами, а с помощью Божией, выйти на верный путь. Радость и мир в душе приходят тогда, когда мы возлагаем нашу надежду на Бога и творим Его волю.

Но это предполагает обращение человека к Церкви. А как ответить на вопрос: для чего Церковь современному человеку?

А для чего вообще жизнь современному человеку? Ведь любое «зачем» предполагает какую-то цель. Зачем мне корабль? — Чтобы переплыть море. Зачем мне какие-либо знания и навыки? — Чтобы добиваться своих целей. А зачем мне их добиваться? Стоят ли они того? Какова вообще цель человеческой жизни?

Христос основал Церковь, чтобы в Ней открыть нам смысл и цель нашего существования: почему мы здесь, на что мы можем на-деяться, что нам надлежит делать. И Он открывает нам, что мы созданы для жизни вечной и блаженной, что эти несколько десятилетий нашего земного пути — очень важное время подготовки к вечности, когда мы будем пожинать плоды тех трудов, которые совершили здесь, на земле. И эта вечность может быть бесконечно радостной, блаженной, утешительной, а может, увы, и не быть таковой. И Церковь создана Господом ради единственной цели — вечного спасения людей.

Когда человек понимает это, когда он устремляется к вечному спасению, вся его земная жизнь меняется: пьяницы оставляют свои пороки, преступники становятся честными гражданами, люди унылые и растерянные обретают силы и бодрость. Человек, у которого есть вера в Спасителя и в спасение, способен с терпением, с надеждой переносить то, что другой вынести не может, потому что он видит перед собой вечные, а не временные перспективы.

Человек становится другим, меняется его система ценностей. Человек находит подлинную цель и подлинную радость в своей жизни. То, что раньше казалось важным, ценным, ради чего человек был готов на все, даже на преступление, становится чем-то никчемным и ненужным.

Бог создал человека для бесконечной радости и блаженства. Надо помнить об этом.

Часто люди говорят: важнее творить добро, чем ходить в храм, отстаивать службы, молиться, поститься... Что им ответить?

А вы начните творить добро на самом деле. Не просто копеечку подать раз в год, — копеечку может и злодей подать, — а жить добром. Это подвиг, это дело почти непосильное.

ПОПРОБУЙТЕ ВСЕРЬЕЗ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОСТУПАТЬ ПО ДОБРУ, ПО СОВЕСТИ, И ВЫ СРАЗУ ОБНАРУЖИТЕ, ЧТО НЕ СПРАВЛЯЕТЕСЬ, ЧТО ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ БОЖИЯ.

Ведь Христос не только и не столько даже Учитель, который указывает нам, как жить. Он Спаситель, подающий нам через Свою смерть и Воскресение благодать, которая только и может изменить нашу жизнь. Как говорит Священное Писание, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился (Еф 2:8–9).

Церковь Божия есть община людей, которые разделяют одну веру, вместе молятся, и, главное, совершают Таинство Евхаристии, как заповедует Христос в Евангелии. И слово Божие, Писание, говорит удивительную вещь: Церковь, которая совершает Евхаристию, есть Тело Христово, в котором преизобилует жизнь Христова. Отказываться от общения с Церковью, от участия в Евхаристии — значит отказываться от этой жизни. Сам Господь в Евангелии говорит, что, если мы не причащаемся Святых Христовых Тайн, мы не имеем в себе жизни (см. Ин 6:54).

Иногда приводят примеры недостойных священников, спрашивают, чему могут научить такие люди?..

Я бы по-другому поставил вопрос: а чему мы хотим научиться? Ведь ни хороший учитель, ни плохой не могут ничему научить того, кто сам учиться не хочет. Когда мы хотим научиться чему-то полезному, например, ремеслу, науке или иностранному языку, — мы же не говорим, что, мол, бывают плохие мастера, плохие ученые или плохие учителя, и поэтому я учиться не буду. Вернее, говорим, но только в том случае, если на самом деле не хотим учиться и ищем отговорку.

А если хотим, находим себе хорошего учителя. Так и в духовной жизни: если мы хотим научиться правой вере и добродетельной жизни, нас будут интересовать достойные священники — и, уверяю, таких большинство. Сегодня по Интернету разносятся некие «скандальные истории», причем при их изложении нередко происходит не просто искажение ситуации, но и распространяется откровенная ложь. А о тех священниках, которые достойно исполняют свое дело, пишут редко: они поводов для скандалов не дают. Но в то же время, придя в Церковь, вы, скорее всего, встретите именно их.

Но важно подчеркнуть и другое. Священник совершает Таинства не своей силой, а силой Божией; и такого не может быть, чтобы Бог лишил верующих благодати за грехи священника. Если вы ищете прощения грехов, помощи Божией, Бог обязательно даст вам то и другое, и никакие грехи других людей не могут этому помешать.

Как современному, занятому человеку найти время для духовной жизни?

Для этого нужно правильно расставить, как сейчас говорят, приоритеты; духовная жизнь — это не хобби, не развлечение, на которое у нас может хватать или не хватать времени. Это основание, на котором мы строим все остальное. Когда вы укладываете багаж, то поместятся или не поместятся вещи в чемодан, зависит не только от того, сколько их, большие ли они, но и от того, в какой последовательности, в каком порядке вы их укладываете. Когда мы проводим свою жизнь в суете, бежим туда и сюда и даже не всегда понимаем зачем, мы действительно не успеваем ничего — и очень устаем.

ЕСЛИ МЫ НАЧИНАЕМ НАШ ДЕНЬ С МОЛИТВЫ, МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ У НАС ВСЕ БУДЕТ ВЫСТРОЕНО В ДОЛЖНОМ ПОРЯДКЕ, И, КАК СКАЗАНО В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ О БЛАГОЧЕСТИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ВО ВСЕМ, ЧТО ОН НИ ДЕЛАЕТ, УСПЕЕТ (ПС 1:3).

Поэтому так важна церковная традиция молитвенного правила. Ведь каждое утро и каждый вечер мы независимо от нашего настроения молимся. Человеку начинающему, возможно, будет трудно читать молитвенное правило полностью, но важно хотя бы пять минут в день уделять молитве, каждый день, не пропуская, — и вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Чем больше времени вы будете уделять молитве, тем больше времени у вас будет оставаться на все остальное. Это может показаться неожиданным, но это опыт очень многих людей.

Да и в течение дня всегда можно найти минуту, хотя бы полминуты на то, чтобы молитвенно воздохнуть к Богу, поблагодарить за то, что вы встретили хорошего и доброго за день, попросить помощи для себя и для других людей в каких-то трудностях... Занятость, или, вернее, загнанность современного человека происходит во многом оттого, что он мало молится.

Многих смущают антицерковные публикации в СМИ и социальных сетях, скандалы с участием тех или иных священнослужителей. Как к этому относиться?

Те, кто застали годы атеистической диктатуры, — а я их хорошо помню — хорошо знают, что и тогда противники Церкви использовали тот же набор штампов. Священники, мол, люди жадные, безнравственные, эксплуатируют невежество темных масс... Так что ничего нового для нас тут нет. Меняются времена, меняются знамена, под которыми выступают антицерковные силы, но не меняется их цель. Во все времена — и во времена античности, и во времена атеистических гонений, и сейчас — битва идет за одно: за бессмертные души людей. Подлинный конфликт разворачивается на духовном уровне, как говорил Федор Михайлович Достоевский, «здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Сейчас многие люди обретают веру, приходят ко Христу, входят в храмы Божии и приступают ко Святым Христовым Тайнам. И чем больше людей становится на путь спасения, тем громче крик антицерковно настроенных сил: «Нет! Нет! Не ходите в Церковь! Там все обманщики, мошенники, стяжатели!» Подумайте, кого так пугает мысль, что человек войдет в храм, обратится к Богу, ктó не может этого перенести?..

Многие говорили мне, что именно антицерковная кампания помогла им стать церковными людьми: ведь раз некие могущественные силы так отчаянно не хотят, чтобы мы вошли в Церковь, значит, быть в ней очень важно. Если прилагается столько усилий, чтобы помешать нам приступить к Чаше со Святыми Тайнами, значит, то, что в этой Чаше, — жизненно необходимо.

Те, кто участвуют в нападках на Церковь, обычно не отдают себе отчета, орудием каких сил они являются, ктó использует их в своих интересах. А им стоило бы об этом задуматься.

Люди часто жалуются на безнравственность общества: кругом нечестность, коррупция, черствость, жестокость, равнодушие... Как Церковь может помочь изменить эту ситуацию? И что Вы ответите тем, кто упрекает Церковь за то, что после двадцати пяти лет религиозной свободы общество так и не освободилось от этих пороков?

Позвольте мне еще раз напомнить некоторые очевидные вещи. Ситуация меняется, когда меняются люди. А люди меняются, когда они хотят измениться. Не когда они хотят, чтобы менялись другие (к другим можно предъявлять какие угодно претензии — это ни к чему не приведет), а когда они понимают, что их собственные пути неправильны, их собственные ценности нуждаются в пересмотре, их собственные нравы нуждаются в исправлении. Такие люди обращаются к Богу с покаянием и верой и приходят в Церковь, чтобы обрести помощь и изменить свою жизнь.

БЕССМЫСЛЕННО ОЖИДАТЬ, ЧТО ДРУГИЕ ЛЮДИ, ЧТО ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ, ЕСЛИ МЫ САМИ МЕНЯТЬСЯ НЕ ХОТИМ.

Любые перемены к лучшему начинаются только с самого человека. Я сейчас повторю свои слова, которые кому-то не понравились: если мы творим неправду в нашей личной, семейной жизни, в сфере профессиональной, почему так горячо требуем, чтобы правда осуществлялась где-то на макроуровне, а на микроуровне ее не должно быть? Люди загоняют себя в ловушку: каждый яростно требует от соседа, сослуживца, начальника быть праведным, но при этом не собирается становится праведным сам.

И тут Церковь предлагает увидеть ситуацию по-другому. Наша главная беда — не грехи других людей, а наши собственные грехи. Помните, как персонаж пьесы «На дне» говорит: «Всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, не выгодно иметь-то ее».

Это материалистическое понимание человека, при котором главное — удовлетворить свои материальные потребности, осуществить свои хотения, и тут выгодно быть окруженным совестливыми людьми, но не быть совестливым самому. И часто требования, обращенные к Церкви, так и звучат: «Сделайте моего соседа совестливым. Путь меня окружают хорошие, честные, добрые люди. И при этом не лезьте со своими наставлениями ко мне».

Но Церковь говорит о Спасителе, Который приходит спасти нас от наших грехов. Потому что никто никогда не будет осужден Богом за чужие грехи. Никто не лишится вечной жизни из-за пороков других людей.

БЫТЬ СОВЕСТЛИВЫМ, ИЗБЕГАТЬ ЗЛА, ТВОРИТЬ ДОБРО, СЛЕДОВАТЬ ЗАПОВЕДЯМ БОЖИИМ — ЭТО ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО И НЕ СТОЛЬКО СОСЕДУ, НО ЖИЗНЕННО ВАЖНО ДЛЯ НАС САМИХ.

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

* Интервью опубликовано в специальном выпуске журнала «Фома» «Москва Пасхальная», подготовленного по заказу и при поддержке Департамента культуры города Москвы.