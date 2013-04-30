Мастер-класс по росписи писанок вошел в Книгу рекордов Украины

Многочисленный в Украине мастер-класс по росписи пасхальной писанки, в котором приняли участие 400 студентов и школьников, состоялся в Барском автомобильно-дорожном техникуме НТУ 25 апреля. Мероприятие, вошедшее в Книгу рекордов Украины, является беспрецедентным достижением, а самим его участникам и гостям запомнилось на всю жизнь.

Мастер-класс по росписи писанок провели представительницы Национального союза народных мастеров Украины сестры Марина и Оксана Верховые.

По приглашению руководства учебного заведения участие в нем принял митрополит Винницкий и Барский УПЦ Симеон (Шостацкий). Владыка благословил начало работы и пожелал организаторам и участникам Божией помощи. В приветственном слове архиерей особо подчеркнул, что каждый такой праздник должен быть не только прекрасным народно-художественным действом, а прежде всего поводом, чтобы вновь вспомнить историю и значение великого праздника, к которому оно приурочено, - Пасхи Христовой.

Вместе с митрополитом Симеоном в торжественном мероприятии приняли участие представители власти и заслуженный деятель искусств Украины, директор Винницкого областного художественного музея Илья Безбах.

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