Посещать могилы близких на Пасху можно

Традиция приходить на кладбище к своим родственникам в Пасхальные дни, даже первый день Пасхи не имеет ничего предосудительного, – такое мнение высказал во время пресс-конференции архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан.

«Я думаю это, скорее обычная народная практика. Я часто видел, как люди приходя на кладбище, подходя к могилам своих родственников, близких и знакомых, как с живыми с ними христосуются, кладут пасхальные яйца на могилы. Это абсолютно нормально, ничего предосудительного здесь нет», – сказал архиепископ.

Однако, он подчеркнул, что согласно церковному уставу, общее поминовение происходит на Радоницу. «Церковный устав определяет, что есть особый день поминовения усопших именно по Пасхальному чину – это так называемая Радоница – во вторник на второй неделе после Пасхи совершаются особые заупокойные богослужения, когда поминаются усопшие. Но есть традиция ходить на кладбище и в другие пасхальные дни», – подытожил владыка Митрофан.

*** 26 апреля в епархиальном управлении Луганской епархии состоялась пресс-конференция архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана.

Тема пресс-конференции: Подготовка к празднованию 1025-летия Крещения Руси и Пасха Христова.

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