Религиозная жизнь без добрых дел — повторение греха фарисеев

Вечером 29 апреля 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетилИоанно-Предтеченский ставропигиальный монастырь г. Москвы. В соборном храме обители Предстоятель Русской Церкви принял участие в вечернем богослужении в канун Великого вторника.

В заключение Святейший Патриарх Кирилл обратился с Первосвятительским словом к молившимся.

Всех вас, дорогие отцы, матушка игумения, братья и сестры, сердечно поздравляю с Великим вторником.

В этот день читаются фрагменты Евангелия, которые посвящены особым поучениям Господа и Спасителя (Мф. 22:15 — 23:39). Войдя в Иерусалим в преддверии Своих страданий, Он каждый вечер уединялся со Своими учениками — апостолами, а днем посещал храм и проповедовал. И слова Спасителя в это время были исполнены особой силы — Он обличал грехи книжников и фарисеев так, как никогда ранее, и проповедовал о пришествии Царствия Божия, о последних временах и о суде.

И каждое из слов Спасителя имеет прямое отношение к жизни любого человека вне зависимости от того, в какой стране и в какое время он живет. Ведь то, что было сказано тогда в Иерусалиме, относилось не только к книжникам и фарисеям, не только к тогдашнему иудейскому обществу. Если бы это было так, то до нас не дошли бы эти слова. Все, что имеет временное, преходящее значение, теряется в истории. Но сказанное Спасителем дошло до нас, людей, живущих в XXI веке, именно потому, что в этих словах запечатлена вечная Божественная истина.

То, что мы слышали сегодня в Евангельском чтении, также имеет непосредственное отношение ко всем нам. Господь осуждает лицемерие книжников и фарисеев, то есть тех самых людей, которые считали себя святыми, в наибольшей степени угодившими Богу. Эти люди тщательно исполняли все внешние предписания, связанные с ветхозаветной религией, и гордились этим, полагая, что именно внешние предписания и их исполнение спасают человека.

Совершенно неслучайно в этом же Евангельском повествовании, где Господь осуждает фарисеев за их лицемерие, есть и ответ на вопрос, какая из заповедей самая большая. Господь не говорит о том, что почиталось среди фарисеев наиболее значимым. Он говорит о том, что было забыто ими, как и многими другими людьми. Он говорит о том, что наибольшая заповедь есть любовь к Богу и вторая подобная ей — любовь к ближнему. Наверное, эти слова были малопонятны для тех, кто окружал Спасителя, потому что всё это так расходилось с образом жизни людей религиозных, посещавших храм, которые, вслед за своими учителями, всё внимание обращали на внешнюю, ритуальную сторону религиозной жизни.

Прошли тысячелетия, но то, в чем Господь обличал фарисеев, продолжает существовать, в том числе среди верующих людей. Иногда, пытаясь исполнять внешние предписания, связанные с богослужением, с постами, мы забываем о самом главном — о том, что в результате молитвы, в результате посещения храма Божия, в результате поста мы должны внутренне измениться, стать ближе к Богу, научиться лучше видеть и понимать скорби окружающих нас людей; и если не хватает сил на то, чтобы любить ближнего, как говорит об этом Господь, то, по крайней мере, проявлять доброту к ближним своим.

Если я не имею любви, говорит апостол Павел, то я медь звенящая, кимвал бряцающий (см. 1 Кор. 13:1), то есть пустой человек, у кого в сердце нет доброты к другим людям. Исполнение внешних церковных предписаний необходимо, потому что они помогают человеку мобилизовать волю, победить свои слабости. Лень идти в храм, но, желая исполнить предписания церковного устава, мы идем в Церковь и стоим во время богослужения, преодолевая, может быть, усталость, некий внутренний дискомфорт. Через это напряжение своих сил мы приближаемся к Господу, потому что стараемся быть ближе к Нему. Точно так же и пост. Будучи как бы внешним предписанием, он преследует одну-единственную цель — изменение внутреннего состояния человека, и, исполняя эти внешние предписания, мы можем многого добиться.

Но при всем том, если наша религиозная жизнь не сопровождается совершением добрых дел, если в сердце мы не чувствуем любви и расположения к людям, если мы проявляем черствость и к ближним, и дальним, — значит мы повторяем грех фарисеев.

Весь Великий пост, собственно говоря, и был направлен на то, чтобы помочь нам разобраться в самих себе, в своих слабостях, пороках, заблуждениях. И многим многое удалось. Посещая храм Божий, читая Священное Писание, питаясь только постной пищей, мы в значительной степени мобилизовали свои внутренние силы для борьбы с грехом.

А у кого-то, может, ничего не получилось. Остается буквально несколько дней до праздника Святой Пасхи, и если кто-то еще чувствует присутствие нераскаянного греха, тяжесть на сердце, раздражение, злобу, то необходимо, по крайней мере в эти дни, постараться изменить свое умонастроение, проникнуться той великой мыслью, которую сегодня через Евангелие каждый мог усвоить. Наибольшая заповедь — это любить Бога, и вторая подобная ей — возлюбить ближнего своего. И да поможет нам Господь, проникаясь глубиной смыслов, присутствующих в слове Божием, восходить от силы к силе, препобеждая свои слабости и пороки и стремясь преобразовать внутреннее состояние своей души в соответствии с Божиим законом и Его заповедями. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси