Патриарх Кирилл посетил Иоанно-Предтеченский женский монастырь

Вечером 29 апреля 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь г. Москвы.

В соборном храме обители Предстоятель Русской Церкви принял участие в вечернем богослужении в канун Великого вторника. На великом повечерии Святейший Патриарх Кирилл читал канон Триоди, а на утрене — Евангелие.

За богослужением пел хор Иоанно-Предтеченского монастыря. Светилен «Чертог Твой» исполнили протодиакон Константин Барган, иеродиакон Афанасий (Гелич) и иеродиакон Андрей (Данилов).

В заключение Святейший Патриарх Кирилл обратился с Первосвятительским словом к молившимся.

«Радуюсь, что посетил в эти святые дни Иоанно-Предтеченский монастырь города Москвы, — сказал также Предстоятель. — Я имел возможность поговорить с матушкой игуменией, ознакомиться с делами, которые здесь совершаются. Предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть этой святой обители ее первоначальный вид, и я хотел бы попросить всех постоянных прихожан помочь с восстановлением и стен, и храмов Иоанно-Предтеченского монастыря, с тем чтобы обитель, находящаяся в непосредственной близости от самого центра нашей столицы, просияла своей первозданной красотой. Пусть Господь каждого из вас укрепит на пути доброделания, в том числе и в служении возрождению Иоанно-Предтеченской обители».

Настоятельница монастыря игумения Афанасия (Грошева) и насельницы преподнесли Его Святейшеству образ Спасителя.

В сопровождении матушки Афанасии Святейший Патриарх Кирилл осмотрел территорию обители.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси