Завершился пресс-тур по Израилю для представителей ведущих СМИ УПЦ

Завершился пресс-тур, организованный Министерством туризма Израиля при содействии паломнического центра Украинской Православной Церкви, в котором приняли участие представители ведущих СМИ Украинской Православной Церкви.

Во время поездки журналисты посетили те места в Израиле, которые традиционно включаются в маршруты паломнических поездок: Иерусалим, Вифлеем, Галилею.

Кроме этого, участники пресс-тура побывали в Национальном музее Израиля, посетили мемориал «Яд Вашем», посвященный памяти жертв нацизма, познакомились с археологическими раскопками в долине Кумран (месте нахождения уникальных свитков с библейскими текстами).

Журналисты побывали на официальном приеме в Иерусалимской Патриархии, в ходе которого участников пресс-тура приветствовал митрополит Капитолиадский Исихий и передал благословение Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Патриарха Феофила.

Участники пресс-тура встретились с заместителем мэра Иерусалима Наоми Цур и заместителем политического советника мэра Иерусалима по вопросам международных отношений Элладом Халеви. Во время встречи представители городской администрации поделились с украинскими журналистами проблематикой межконфессионального общения в Иерусалиме, который является одновременно центром трех мировых религий.

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