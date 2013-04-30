29 апреля 2013 в Львовскую епархию прибыл Всеукраинский крестный ход с частицей Животворящего Креста Господня и мощами равноапостольных царя Константина и царицы Елены.

В торжественной встрече, которую возглавил Управляющий Львовской епархией, Преосвященнейший епископ Филарет, приняли участие духовенство епархии, представители областной и городской власти и многочисленные верующие. Раку со святынями установили в Свято-Георгиевском кафедральном храме, где был совершен молебен Кресту Господню и святым равноапостольным царям Константину и Елене.

После богослужения епископ Филарет произнес проповедь, в которой, в частности, отметил, что для львовян большим утешением и великим даром Божиим есть возможность приложиться к Животворящему древу Креста Господня именно в эти дни Страстной седмицы, когда остро ощущаются и переживаются верными события последних дней жизни Спасителя.

Храм будет открыт круглосуточно, приложиться к святыням можно будет до 12:00 часов 1 мая.

Пресс-служба Львовской епархии