На Луганщине для онкобольных детей собрали более 50 тыс. грн.

В Луганске за двадцать семь дней благотворительной акции «Спаси онкобольного ребенка!» собрали 50 тыс. 340 гривень.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, деньги собирали на лечение детей-пациентов отделения онкогематологии Луганской областной детской клинической больницы.

Организовали и проводят акцию Луганская областная государственная телерадиокомпания и Луганская епархия украинской православной церкви. Во всех храмах Луганской епархии УПЦ установлены урны для пожертвований. Помощь оказывается адресно, для обследования и лечения в клиниках Украины и за рубежом. То есть на нужды, которые не предусмотренные государственным бюджетом и непосильны для большинства семей.

Из собранных пожертвований 15 тыс. грн. уже переданы маме 11-летнего ребенка – пациента Луганской областной детской клинической больницы. Мальчик пройдет обследование и курс лечения в Донецке и Киеве.

Акция будет продолжаться в период Великого поста и Пасхальных праздников.

«Человеку необходима любовь и сострадание. Каждый человек призван для милосердия, так необходимого в нашем обществе», - рассказал о цели акции «Спаси онкобольного ребенка!» иеромонах Тихон Ильгов, настоятель Свято-Казанского храма.