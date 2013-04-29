Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения

29 апреля 2013 года, в понедельник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы, где находятся котел и печь для мироварения.

После совершения малого водоосвящения Святейший Владыка окропил святой водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом. В это же время в котел были влиты часть святой воды, половина сосуда вина, все масло, часть специй. Предстоятель, взяв трикирий, возжег специальные дрова в мироваренной печи.

Затем Святейший Патриарх Кирилл прочитал зачало 1-е Евангелия от Матфея. При чтении Евангелия два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению.

Совершив молебен, Предстоятель обратился к участникам богослужения с кратким словом:

«Дорогие владыки, отцы, братия и сестры!

Приветствую с началом Страстной седмицы, которое мы в этом году полагаем особым действием — мироварением. Через святое миро благодать Божия изливается на каждого человека. Святое миро ― это знак привития человека к живой и вечной Маслине, к Божественной благодати, которая изливается в мир через страдание, смерть и Воскресение Господа и Спасителя нашего.

Мы с вами прожили дни спасительной Четыредесятницы, и сегодня нам предстоит начать поприще Страстной седмицы, которое имеет особое значение для спасения рода человеческого. Через приобщение к страданиям Спасителя каждый верующий человек начинает лучше понимать все то, что Он сделал ради нашего спасения, а значит, ради каждого из нас. Эти дни наполнены глубоким содержанием, потому что Спаситель каждый день обращал особые слова Своим ученикам и тем, кто Его слышал. А начиная с четверга, воспоминаемые события прямо связываются со страданиями Господа и Спасителя нашего.

Сейчас распространяется какая-то ересь, причем при помощи телевидения, будто что на Страстной неделе как-то особенно действует бес. Непонятно, для чего это говорится — никакого особого действия беса на Страстной седмице нет и быть не может. Но мы должны помнить, что бес, темная сила, действует всегда, и его действия не зависят от календаря, в том числе церковного.

Другой разговор, что на Страстной седмице люди нередко отдают много сил приготовлению к празднику Святой Пасхи и физически переутомляются. Иногда на фоне этого переутомления возникает раздражительность, которая приводит к конфликтам. Так бывает и в семьях наших, даже благочестивых, так бывает и в обителях. В таком мы случае говорим об искушениях, и такого рода искушения мы должны встречать молитвой, смирением, покаянием и осознанием величия того Подвига, который Господь совершил ради нашего спасения. Именно так вступим в святые спасительные дни Страстной cедмицы, дабы радостно встретить Светлое Христово Воскресение. Аминь. Храни вас Господь».

Чтение Евангелия продолжили учиненные священники. У печи остаются поддерживающие огонь и дежурные диаконы, перемешивающие миро специальными веслами.

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Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы.

Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на Крестопоклонной седмице Великого поста.

В этом году благовония для приготовления мира освятил 10 апреля управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий. Освященные благовония были смешаны с елеем и настаивались в течение следующих двух недель.

Торжественный чин варения мира для Русской Церкви совершается на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря. Традиция варить здесь миро ведется с 1946 года. До 1917 года миро варилось в Крестовой (Мироваренной) палате Патриаршего дворца в Московском Кремле.

В Великий понедельник Патриарх в сослужении клириков полагает начало мироварению. В течение трех дней непрерывно читается Евангелие. Освящение мира происходит за Патриаршей Божественной литургией в Великий четверг.

Освященное миро по благословению Святейшего Патриарха раздается в епархии Русской Православной Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, а также при освящении храмов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси