В Страстную седмицу Патриарх Кирилл будет служить ежедневно

В Страстную седмицу Патриарх Кирилл будет совершать богослужения ежедневно.

Большая часть богослужений пройдет Храме Христа Спасителя в Москве. В Великий вторник, 30 апреля, предстоятель РПЦ совершит Литургию Преждеосвященных даров в Высоко-Петровском мужском монастыре Москвы, а 1 мая, в Великую среду — в храме Христа Спасителя. Начало богослужений — в 9.30.

В Великий четверг, 2 мая, Патриарх совершит в храме Христа Спасителя Божественную литургию с возрожденным древним чином «умовения ног» (начало богослужения в 9.00). Во время Литургии также будет совершен чин освящения мира. Вечером этого же дня Патриарх Кирилл совершит утреню Великой пятницы с чтением 12 Евангелий Святых страстей Господа Иисуса Христа.

В Великую пятницу в Храме Христа Спасителя Патриарх отслужит вечерню с выносом Плащаницы (начало — в 14.00), а затем — утреню с чином погребения (начало — в 18.00). В Великую субботу, 4 мая, Патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя (начало — в 9.00), а в 23.00 возглавит богослужение Праздника Воскресения Христова (Пасхи) и после крестного хода и Пасхальной заутрени отслужит Божественную литургию.

Правмир