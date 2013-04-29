В Севастополе встретили 13-тонный колокол

27 апреля, в Лазареву субботу, в Севастополе торжественно отметили 1025-летие со дня крещения святого равноапостольного князя Владимира.

По окончании Божественной литургии от Свято-Владимирского собора в Херсонесе вышел крестный ход с ковчегом с частицей мощей святого. Крестоходцы прошли по улице Древней к памятнику равноапостольному князю Владимиру, где состоялась торжественная встреча колокола, переданного в дар Президентом Украины Виктором Януковичем Свято-Владимирскому собору в Херсонесе в год 1025-летия Крещения Руси.

На автоплатформе бронзовый колокол весом 13,5 тонн в сопровождении крестного хода и колонны байкеров мотоклуба «Ночные волки» был доставлен к Свято-Владимирскому собору. Перед ковчегом с мощами святого был совершен благодарственный молебен, за которым духовенство и миряне вознесли молитвы ко Господу о мире и благоденствии богохранимого града Севастополя, небесным покровителем которого является святой равноапостольный князь Владимир. Богослужение возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

«1025 лет назад, 27 апреля 988 года, в Великую Субботу, здесь, в Херсонесе, крестился святой равноапостольный князь Владимир, избрав веру, которая созидала наше государство, веру, которая сохраняется, веру, которая ведет нас ко спасению. Молодой князь, возрастом чуть более 25 лет, ослепший при осаде Корсуни, входит в храм Рождества Пресвятой Богородицы, где его встречает будущая жена, царица Анна, которая говорит: «Крестись, князь Владимир, и Господь просветит тебя не только телесными очами, но очами духовными». И воистину отсюда ушел совершенно другой человек: не тот грозный князь, которого боялась Русь, а тот Владимир, которого назвали Красно Солнышко.

Здесь оно воссияло. Здесь родилось оно духовно. Здесь оно просветилось верой Христовой. Отсюда ушел человек с чистым сердцем, с чистой душой, который действительно угодил Богу. Я вас всех сердечно поздравляю с этим важным в нашей истории днем. К этому дню созидался колокол, который находится сейчас перед нами. Созидался, чтобы воспевать своим гласом величие веры Христовой, чтобы призывать нас к покаянию и спасению», – обратился к собравшимся отец Сергий.

Благочинный Севастопольского округа также поблагодарил руководство города, принявшее активное участие в сборе средств на изготовление и доставку колокола, и сотрудников металлургического завода «Донецксталь» за выполненную работу.

По окончании богослужения при помощи крана колокол был снят с автоплатформы и установлен на площади перед собором. Освящение колокола запланировано на 28 июля – день Крещения Руси.

Севастопольское благочиние