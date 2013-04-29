Патриарх Кирилл удостоен премии «Профессия — жизнь»

28 апреля 2013 года в Тронном зале Патриарших покоев кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась церемония вручения международной премии «Профессия — жизнь» Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

В торжественной церемонии приняли участие представители благотворительного фонда социального развития «Ассамблея здоровья», члены оргкомитета, экспертного совета и секретариата, а также лауреаты премии «Профессия — жизнь».

От имени организационного комитета Святейшего Патриарха Кирилла приветствовал президент фонда «Ассамблея здоровья», комиссар международной премии профессор В.Г. Курносов.

Затем Предстоятелю Русской Православной Церкви были преподнесены знаки премии: рубиновая мантия, орден «За честь, доблесть, созидание, милосердие», сертификат «Общественное признание» и главный символ премии — статуэтка «Доброе сердце».

Поблагодарив организаторов за награду, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «"Профессия — жизнь" — это то, что я обычно говорю каждому, кого рукополагаю в священнослужители. Я не использую именно эти слова, но выражаю ту же идею. Ведь у священника не может быть профессии, которой он занимался бы какое-то определенное время, восемь или десять часов в сутки. Для священника служение — это и есть его жизнь. А если есть зазор между жизнью и служением, то служение не получается».

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы создали такую премию, за то, что вы призываете людей сократить зазор между профессией и жизнью, — добавил Святейший Владыка. — Это означает, что профессия должна быть самым главным делом жизни. Человек должен отождествить себя с тем делом, которое он осуществляет. Вот тогда все будет спориться — и не только в таких сугубо экономических категориях, как производительность труда, а в куда более значительных категориях. Такое служение, когда человек отдает всю свою жизнь избранному делу, способно реально изменить мир к лучшему. Дай Бог, чтобы как можно больше людей поняли эту простую истину».

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Премия «Профессия — жизнь» учреждена в 2003 году по инициативе благотворительного фонда социального развития «Ассамблея здоровья» при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Совета Федерации ФС РФ, Всемирной организации здравоохранения и Русской Православной Церкви.

С 2000 по 2012 годы фондом были реализованы долгосрочные программы, нацеленные на укрепление здоровья жителей России. Программы фонда направлены на поддержку семей чернобыльцев, восстановление здоровья детей-сирот с проблемами опорно-двигательного аппарата, на поддержку зрения актеров. Совместный проект с Научным центром здоровья детей России направлен на поддержку детей, страдающих муковисцидозом.

Лауреатами премии «Профессия — жизнь» становились Святейший Патриарх Алексий II, Валерий Шумаков, Леонид Рошаль, Александр Коновалов, Евгений Чазов, Лео Бокерия, Александр Баранов, сотрудники службы медицинского сопровождения спасательных работ МЧС РФ, Международный Зеленый Крест, Всемирный фонд дикой природы, Ломоносовская школа, коллективы театра им. Вахтангова, Мариинского театра, Валерий Гергиев, Юрий Соломин, Елена Образцова, Юрий Антонов, Иосиф Кобзон и другие.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси