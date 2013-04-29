Предстоятель УПЦ освятил колокол в приходе преп. Сергия Радонежского

27 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир посетил столичный приход преподобного Сергия Радонежского в Соломенском районе столицы (ул. Уманская, 14) и освятил колокол для главного храма прихода сооружаемого объекта.

Ему сослужили: секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, настоятель храма и благочинный Соломенского благочиния протоиерей Ярослав Шовкеник, духовенство храма.

После освящения Первосвятитель поздравил настоятеля, духовенство и верующих с памятным днем в жизни прихода и отметил:

«Я хочу, чтобы этот звон пробуждал в вас чувство вечности, чувство благодарности Богу и чувство умиленно, чтобы просить у Него и получать у Него мир и велию милость»

Также Архипастырь поблагодарил главного благодетеля храма Вадима Пушкарева за помощь в строительстве и подарил ему иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В ответном слове протоиерей Ярослав от имени духовенства и прихожан поблагодарил Его Блаженство за визит и пожелал еще долгие годы служить Богу и людям.

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