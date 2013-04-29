Патриарх Кирилл встретился с царем болгар Симеоном II

28 апреля 2013 года в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с царем болгар Симеоном II.

Приветствуя высокого гостя, Предстоятель Русской Церкви сказал: «В этот праздничный день мы имели возможность молиться вместе с Вами в Храме Христа Спасителя».

Святейший Владыка с благодарностью отметил: «При Вашем решающем личном участии был ликвидирован раскол в Болгарской Православной Церкви. Мы всем сердцем переживали в связи с этим расколом, мы видели страдания, которые он приносил людям. Поскольку это была политическая акция, очень важно, что и преодолен раскол был при участии политической власти страны. Преодоление раскола в Болгарии — пример, свидетельствующий о том, что власть не должна отстраняться при виде опасных для единства Церкви тенденций, которые порождаются политическими силами».

В ходе беседы Его Святейшество поделился впечатлениями от состоявшегося в прошлом году визита в Болгарскую Православную Церковь. «Вспоминаю свое пребывание в Болгарии. Это было радостным событием, — сказал Святейший Патриарх Кирилл. — Я, наверное, был одним из последних, с кем приснопамятный Патриарх Максим совершил совместно богослужение. Я также воспоминаю нашу совместную молитву в храме святого Александра Невского в Софии».

Царь болгар, обращаясь к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сказал: «Ваше Святейшество! Я глубоко тронут Вашими словами. Сегодня, благодаря приглашению Вашего Святейшества, осуществилась моя мечта: в 2002 году в качестве премьер-министра Болгарии я посетил Храм Христа Спасителя и пожелал себе, чтобы когда-нибудь мне выпало счастье присутствовать здесь на Патриаршей службе. Сегодня, в Вербное воскресенье, эта мечта исполнилась».

Коснувшись темы преодоления раскола в Болгарии, гость отметил, что еще в 1965 году выступил против инициативы болгарской эмиграции в Америке создать «независимую Болгарскую Церковь».

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Patriarchia.ru



