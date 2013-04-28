Митрополит Владимир в Вербное воскресенье совершил Божественную литургию

В воскресенье, 28 апреля, православные христиане отмечают праздник Вход Господень в Иерусалим. В этот день Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили: управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской Митрополии митрополит Бориспольский Антоний, наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы - Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Васильковский Николай, насельники монастыря в священном сане.

За богослужением молились: председатель КГГА Александр Попов, руководитель Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации Президента Украины Юрий Богуцкий, директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина.

Праздник Входа Господня в Иерусалим называют еще Воскресеньем Ваий (ветвей), цветоносные воскресеньем, а также Вербным воскресеньем - от обычая освящать в этот день ветки вербы. Эти зеленеющие ветви являются прообразом знамения победы над смертью и Воскресения Иисуса Христа.

В конце богослужения Архипастырь освятил принесенные верующими ивовые и пальмовые ветви.

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