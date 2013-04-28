Без преобразования человеческого сердца не может быть благополучия

28 апреля 2013 года, в неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Ваше Величество, царь Болгарский Симеон! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с великим праздником Входа Господня в Иерусалим. Это воскресенье, последнее перед Святой Пасхой, мы празднуем особенно торжественно, потому что вспоминаем событие, имеющее очень большое значение для понимания всей той миссии, которую Господь совершил ради спасения рода человеческого. Это событие помогает нам понять и смысл того служения, которое Церковь, как продолжательница служения Спасителя, несет роду человеческому.

Когда Господь входил в Иерусалим на молодом осле, Его встречали восторженные жители, которые кричали Ему «осанна!» В переводе с еврейского на русский это слово означает «помощь», «спасение» — значит, они верили, что от Иисуса, Спасителя, воскресившего Лазаря из мертвых, исходит спасение, помощь. А евангелист Лука, который писал Евангелие на греческом языке, вместо «осанна» употребил другое слово — «докса», что в переводе на русский означает «слава». Таким образом, жители Иерусалима и паломники, пришедшие на праздник иудейской Пасхи в свою столицу — в священный город Иерусалим, встречали Того, Кто воскресил четверодневного, пребывавшего в гробу Лазаря, словами «помощь», «спасение», «слава». Они встречали Его как царя, они провозглашали Ему: «Осанна Сыну Давидову, царю Израилеву!»

То, что произошло в Вифании, в деревне, которая доныне находится недалеко от Иерусалима, где жил Лазарь, умерший, но силой Божией воскрешенный, не могло оставить безразличным ни одного человека. Если среди жителей Иерусалима и паломников есть Некто, Кто мог воскресить умершего, то уж, конечно, Он обладает достаточной силой, чтобы освободить Израиль от римской оккупации, чтобы сделать Израиль самым сильным и могущественным государством. Именно в этом смысле восторженная толпа и восклицала, обращаясь к Спасителю: «осанна!», «да здравствует!», «от Тебя помощь», «от Тебя спасение», — потому что главной болью народа была та самая римская оккупация.

Что же произошло несколько дней спустя? Спаситель был арестован и предан жестоким истязаниям. По обычаям того времени его избивали плеткой, в которую были вплетены металлические шарики, — удар такой плетью превращал тело в кровавое месиво. Затем Он был предан на распятие, и та самая толпа, которая поверила, что Воскресивший человека из мертвых способен освободить страну от римлян, сделать Израильское царство самым могущественным и сильным, вознегодовала. Она в Спасителе увидела лжеца, обманщика, который незаконно присвоил себе имя царя Иудейского, царя Израильского. Наверняка они были раздосадованы и по поводу той торжественной встречи, которую устроили Ему на пути из Вифании в Иерусалим. Все надежды рухнули — Спаситель перестал быть для них Тем, Кого нужно приветствовать словом «осанна». Никакой помощи от Него быть не может, ибо Он Сам страдает под ударами плетей римских легионеров, а затем, не сопротивляясь, не призывая в помощь легионы ангелов, дает Себя распять подобно разбойнику, ведь именно так и предавали смерти преступников в Римской империи — позорной смерти через пригвождение ко кресту. Все человеческие надежды, связанные с Его Божественной силой, были посрамлены, никто более не верил в Его миссию.

Наверное, неслучайно Господь вступал в Иерусалим не на коне, а на молодом осле, ведь на коне в столицу входили победили, триумфаторы, герои, которых толпа точно так же и приветствовала криками «слава!», «осанна!» Самим этим вхождением в Иерусалим Господь хотел подчеркнуть, что напрасно Его встречают как царя Израилева, напрасно Его встречают как избавителя Палестины от римской оккупации. Он несет миру совсем иное послание, у Него совершенно другая миссия, и Он восходит на крест не для того чтобы положить конец ненавистной римской оккупации (ибо такой позорной казнью, конечно, невозможно было избавить израильский народ от иноземных пришельцев), но чтобы спасти весь человеческий род от иной оккупации, от иной власти — от власти диавола. И то, что совершил Спаситель, имеет значение не для одной страны или одного народа, не для определенной исторической ситуации, но для всей человеческой истории и даже для того, что будет после окончания этой истории. Через Свои страдания и смерть, через Свое поношение Господь искупляет грехи человеческого рода и освобождает людей от непреодолимой силы зла.

Насколько же то, что Он совершил тогда, было значительнее любых возможных побед над римлянами! Уже ведь и римлян нет, и от их великой империи, их величайшей цивилизации остались только камни, да и то так мало, что они теперь охраняются международным сообществом как особо ценные памятники истории. А если от Римской империи не осталось ничего, то что бы означала сегодня победа Христа над римлянами? Она бы ничего не означала, и мы с вами в городе Москве и в иных современных городах и весях никогда бы не прославляли Господа за Его восшествие в Иерусалим.

Церковь призвана продолжать служение Спасителя. Вот и сегодня некоторые говорят: наше уважение к Церкви, наше понимание Церкви зависит от того, какую политическую позицию Церковь занимает. Одни говорят: если Церковь с нами, то мы будем ее всячески прославлять, мы будем говорить о ней хорошо в прессе и на телевидении, мы будем превозносить ее лидеров, мы будем говорить о ее мудрости. Другие возражают: нет, Церковь должна быть с нами, потому что мы справедливее, мы мудрее, мы хотим больше блага людям. И опять-таки симпатии в адрес Церкви обусловливаются ее политическим выбором. Нас толкают к тому, чтобы мы сели на коня, а не на осленка, чтобы мы играли политическую роль, а не ту, которую Господь повелел нам иметь в истории. Но какими бы ни были соблазны, как ни страшны бы были угрозы, Церковь будет совершать то, к чему она призвана Спасителем, — продолжать дело Его служения, провозглашать Царствие Божие и призывать людей устремляться в это Царство, обретая тем самым спасение и в этой жизни, и в жизни вечной.

Кто-то может спросить нас: «А что, ваша проповедь не имеет никакого отношения к устроению земной жизни? Вам безразличны несправедливость, скорбь, неустроенность? Вы намеренно уходите от конфликтов, снимая с себя всю ответственность?» Наш ответ таков: нет, не снимаем и не уходим. Но мы научены Самим Господом, что устроить во благо жизнь человеческого общества можно только тогда, когда мы сами изменимся, когда изменится наше сознание, когда изменится состояние нашего сердца, когда не нужно будет употреблять неимоверные усилия, чтобы бороться с преступностью и коррупцией, но каждый человек осознает, что преступно поступать — это грех, а значит, с преступностью ему не по пути. И если из глубины человеческого сердца будут произрастать добрые плоды, то добрым будет и человеческое общество, и его устроение.

Поэтому Церкви небезразличны и скорби, и преступления сего мира. Но она предлагает иной путь: не отказывая людям, имеющим власть и занимающимся политикой, создавать свои собственные программы, Церковь призывает всех тех, кто искренне желает доброго переустройства человеческого общества, обращать внимание на то, что без преобразования человеческого сердца не может быть и общественного благополучия.

Продолжая дело Христа Спасителя, продолжая Его проповедь, мы испытываем и радости, и скорби. Кто-то нам тоже говорит «осанна», а кто-то — «распни». Это означает, что нет ничего нового, и мы все — иерархи, духовенство и народ Божий — должны укреплять себя в мысли, что после «осанна» и «распни» было Воскресение Христово, которое явило полную и окончательную победу Христа над всяким неустройством, над всяким грехом и над всяким человеческим страданием. И верим, что если мы вместе со Христом будем совершать то, к чему Он призвал нас, то будем не только слышать человеческие слова похвалы или проклятия, но и станем свидетелями невечернего Царства Христова, открытого всем нам через таинство Воскресения. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси