Патриарх Кирилл освятил вербу

27 апреля 2013 года, в канун недели 6-й Великого поста (ваий), празднования Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

После чтения Евангелия Предстоятель Русской Православной Церкви совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий).

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердное служение Церкви Божией, пастырское душепопечительство и труды по восстановлению порушенных храмов ряд клириков г. Москвы к празднику Святой Пасхи удостоены богослужебных наград.

Поздравляя награжденных клириков, Святейший Владыка, в частности, отметил, что служение священника в современном обществе требует от него высокого уровня знаний и самоотдачи. По словам Его Святейшества, сегодня духовенство должно выполнять свою миссию с особым усердием, осознавая важность новых задач, стоящих перед Русской Православной Церковью.

Сегодня, 28 апреля, в неделю 6-ю Великого поста, праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию св. Иоанна Златоуста в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси