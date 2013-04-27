В Пакистане построят первый православный храм
09:58, 27 апреля 2013Православие
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Число верующих – 550 человек
Православные христиане Пакистана надеются, что строительство храма будет завершено в октябре 2013 года.
В Пакистане c 2004 г. действует миссия Константинопольского Патриархата, которая включает в себя крупные общины в Лахоре, Вазирабаде и Хафизабаде, а также небольшие общины в Гуджранвале, Навабшахе и Фейсалабаде. Их окормляет один священник – отец Иоанн Танвеер, число верующих – 550 человек, все местные, пакистанцы.
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