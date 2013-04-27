О празднике Входа Господня в Иерусалим можно прочесть на сайте

Торжественный Вход Господень в Иерусалим описывают все четыре евангелиста, это одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. Вход в Иерусалим незадолго до иудейского праздника Пасхи предшествовал Его Страстям и был исполнением древних пророчеств о пришествии в мир Спасителя.

Вход Господень в Иерусалим празднуется за неделю до Пасхи. Этот праздник называется еще Вербным воскресением, потому что в этот день принято приходить в церковь на Богослужение с цветущими веточками вербы. Мы приносим в церковь вербу в память о том, как некогда еврейские дети принесли зеленые пальмовые ветви, встречая Спасителя мира и Бога, торжественно въезжающего в Иерусалим.

На специальном интернет-проекте праздника "Вербное Воскресенье" много интересной и познавательной информации.

В частности, можно узнать об обычаях празднования, особенностях богослужения, почитать исторические сведения и богословские проповеди, найти информацию о монастырях и храмах праздника.

Традиционно для кольца праздничных сайтов "Пасха.ру" на сайте имеются праздничная галерея, аудио и видео-файлы для воспроизведения онлайн, а также открытки.

Отдельная страничка - для детей.