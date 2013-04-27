Митрополита Чешских земель и Словакии Христофора оболгали

Исполняющий обязанности предстоятеля официальной Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Оломоуцко-Брненский Симеон (Яковлевич) заявил представителям СМИ, что гражданка Чехии Рапцунова, обвинявшая ранее митрополита Христофора (Пулеца) в нарушении монашеских обетов, призналась, что солгала.

Свое заявление архиепископ Симеон передал пресс-секретарю Оломоуцко-Брненской епархии Роману Юриге, попросив его незамедлительно обнародовать эту информацию в СМИ. В тот же день заявление было опубликовано на сайте чешского журнала «Глас Православия».

В заявлении сказано, что госпожа Рапцунова призналась «в обмане и лжесвидетельстве». Ранее она утверждала, что состояла в любовной связи с митрополитом Чешских земель и Словакии Христофором (Пулецом). Ее заявление повлекло за собой отставку митрополита Христофора.

Правмир