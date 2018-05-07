1025 лет назад в Херсонесе произошло чудо

Накануне дня крещения святого равноапостольного князя Владимира благочинный Севастопольского округа Украинской Православной Церкви протоиерей Сергей Халюта ответил на вопросы проекта «УНИАН-Религии».

Отец Сергий, согласно с церковным преданием, святой равноапостольный князь Владимир принял крещение в древнем Херсонесе 27 апреля. Почему именно 27 апреля, откуда взята эта дата?

Точная дата крещения святого Владимира базируется на основе предания, согласно с которым, князь крестился в 988 году в Великую Субботу. Великая Суббота в 988 году выпадала на 27 апреля (по новому стилю. - Авт.). Великая Суббота каждый год бывает в разные даты, так как неразрывна с Пасхой Христовой. Но дата крещения князя Владимира непереходящая. Это как дата рождения. По преданию князь Владимир принял крещение в 988 году - в Великую Субботу, либо на Пасху.

В. Васнецов. Крещение князя Владимира

Справка "УНИАН-Религии". Владимир I Святославич (Володимеръ Свѧтославичь, ок. 960 - 15 июля 1015) - киевский великий князь, при котором произошло крещение Руси. Православная Церковь празднует память святого равноапостольного князя Владимира в день его кончины - 15 (по новому стилю 28) июля.

Давайте вспомним обстоятельства крещения князя Владимира.

Обстоятельства крещения князя Владимира очень важны. Накануне крещения князь Владимир услышал слова Священного Писания «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар.16:16).

Но я хочу напомнить, что греческий город Корсунь (византийцы называли древний Херсонес - Херсоном, славяне – Корсунем – Авт.) князь Владимир осаждал более полугода. За это время он полностью потерял зрение, был физически слеп. Когда город ему покорился и он вошел в Херсонес, встречая князя, его будущая супруга царица Анна – тогда жена императора Василия, сказала: «Крестись и прозреешь не только очами телесными, но и очами духовными». Войдя в купель, князь Владимир действительно прозрел – и очами телесными, и духовными. В Херсонесе было совершено чудо. Потому что из Херсонеса ушел совершенно другой князь, совершенно другой человек, которого впоследствии называли Владимир Красное Солнышко.

Владимирский собор на территории заповедника "Херсонес Таврический"

Приняв крещение, в духовном восторге князь Владимир воскликнул: «Теперь я узрел Бога Истинного!». Некоторые из дружинников князя, пораженные этим чудом, также крестились.

Хочу напомнить, что, когда князь Владимир крестился в Херсонесе, ему было всего 26 лет. Это был молодой, сильный человек. Князь всем сердцем принял веру Христову. Не по каким-то политическим мотивам, для строительства государства, или потому, что православная вера ему понравилась больше других. А потому что он всем сердцем принял Христа. Поэтому он крестился сам и крестил Русь. Поэтому Православие на Руси процветает до этого дня.

Древняя мозаика и части стен храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы во Владимирском Соборе

Преподобный Нестор Летописец : "После всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на благословение себе.

Поставил и церковь в Корсуни на горе, которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи: стоит церковь та и доныне.

Отправляясь, захватил он и двух медных идолов и четырех медных коней, что и сейчас стоят за церковью святой Богородицы и про которых невежды думают, что они мраморные.

Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда пришел, повелел опрокинуть идолы..."

Уваровская базилика

По одной из версий, место крещения князя Владимира находится на территории нынешнего Херсонеса. Где именно?

Согласно с «Повестью временных лет» преподобного Нестора Летописца, князь Владимир крестился в Херсонесе «посреди града, где собираются корсунцы на торг». Сейчас на этом месте находится Владимирский собор. В древности это место называлось базарной площадью и там действительно вели торг. На месте этого торга был основан храм в честь Рожества Пресвятой Богородицы. Именно там, по преданию, крестился святой равноапостольный князь Владимир. Руины этого храма, останки стен, до сегодняшнего дня находятся внутри Владимирского собора.

Но существует и другая версия, согласно с которой князь Владимир крестился в базилике апостола Петра, так называемой Уваровской базилике. Она была названа по фамилии известного мецената графа Уварова, который открыл эту базилику в XIX веке. В Уваровской базилике был найден баптистерий, и ученые, по одной из версий, считали, что князь Владимир крестился именно там. Но, не столь важно в каком месте он крестился, а важно, что он принял Православную веру.

День крещения князя Владимира сегодня широко отмечается только в Севастополе. Как давно существует эта традиция?

Действительно, последние пять лет этот день мы особенно выделяем и чтим. Потому что в Херсонесе был открыт нашему народу и забил родник веры Христовой. И мы знаем место этого родника, откуда благодатные реки Православия проистекли на народы Святой Руси.

До революции на месте крещения князя Владимира находился мраморный аналой с великой святыней - частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. Святыня была передана в 1859 году из Малой домовой церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге - в Херсонес. После возведения Владимирского собора мощи святого поместили в Нижнем храме, рядом с историческими руинами древней базилики.

После революции и разграбления святыня была утрачена и до сегодняшнего дня мы не смогли ее найти.

Какие торжества запланированы в Севастополе на 27 апреля - день крещения князя Владимира?

Для православного христианина главным торжеством является богослужение. День крещения князя Владимира совпадает с Лазаревой Субботой. Во всех храмах Севастополя будут совершены Божественные литургии. 27 апреля в 11.00 духовенство и миряне соберутся у памятника святому равноапостольному князю Владимиру и совершат крестный ход к Владимирскому собору в Херсонесе. Там будет отслужен благодарственный молебен, после которого будет разгружен гигантский колокол, который привезен в Херсонес ко дню крещения князя Владимира. Колокол будет установлен на территории Свято-Владимирского собора.

Колокол весит 13,5 тонн. Он был отлит на донецком металлургическом заводе «Донецксталь» и является даром Президента Украины Виктора Януковича Херсонесскому собору. Он представляет собой точную копию большого колокола, находившегося в дореволюционные времена на территории Свято-Владимирского собора.

Освящение колокола и водружение его на колокольню состоится 28 июля, в день празднования 1025-летия Крещения Руси, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Это необычный колокол – это колокол-памятник, на нем высечены слова: «От благодарных потомков – святому равноапостольному князю Владимиру». Принято решение торжественно провезти колокол в день крещения князя Владимира по Севастополю, для того, чтобы его могли увидеть максимальное количество людей.

Автомобиль с колоколом будут сопровождать православные байкеры из клуба «Ночные волки».

Отмечу, что православные байкеры участвуют не только в пробеге, но и в жизни храмов Севастопольського благочиния. Сегодня «Ночные волки» проводят православный субботник - ремонтируют ограждение вокруг стопы апостола Андрея Первозванного в Херсонесе.

Какие мероприятия запланированы к юбилею Крещения Руси в Севастопольском благочинии?

2013 год – юбилейный, все события приурочены 1025-летию Крещения Руси. В Севастополе с марта по сентябрь пройдут более ста мероприятий. В настоящее время в школах города проходят уроки нравственности. Это открытые конкурсные уроки, на которых будут определены победители по знаниям основ православной культуры. Также проходит выставка школьных рисунков на тему Крещения Руси.

Завтра открывается выставка «Севастополь. Климент Римский» - в честь 1025-летия Крещения Руси. Запланированы выставки в Доме Москвы, в городских библиотеках, в художественной галерее. С 25 июля откроется Международная конференция «Владимировские чтения» на базе заповедника «Херсонес Таврический», совместно с Национальным заповедником «София Киевская» и Крымской епархией УПЦ.

В сентябре состоится еще одна международная конференция, в которой примут участие ученые из 12 стран мира.

В сам день праздника, 28 июня, в Севастополе состоится Божественная литургия, большой крестный ход - от Усыпальницы адмиралов - до Владимирского собора в Херсонесе и праздничный концерт.

Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».

