В Луганске отслужили панихиду в память о ликвидаторах аварии на ЧАЭС

В Луганске сегодня, 26 апреля, в день 27-й годовщины Чернобыльской трагедии, почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в центре города около памятного знака «Чернобыльский аист», была отслужена православная панихида в память о погибших ликвидаторах, к памятному знаку были возложены цветы и Гирлянда Славы.

В акции Памяти приняли участие руководство области и города, представители духовенства, силовых структур области, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, члены их семей, вдовы погибших чернобыльцев, учащаяся молодежь, общественность города.

Сегодня же для вдов погибших ликвидаторов Чернобыльской аварии состоялся поминальный обед. Кроме того, сегодня руководство области встретится с чернобыльцами, которые проходят курс лечения в специализированном отделении стационара Луганской областной больницы №2.

Справка УНИАН. В Луганской области проживает 13335 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, из них отнесены к I категории – 4570 человек, II – 3834, III – 2535, 834 – вдовы, 1449 – пострадавших детей, из них – 26 детей-инвалидов, инвалидность которых связана с влиянием аварии на ЧАЭС.

