В Киеве состоялся поминальный молебен по жертвам аварии на ЧАЭС

В Киеве в храме Архистратига Михаила состоялся поминальный молебен по погибшим и умершим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Сегодня, в 00:50 в столице состоялась церемония возложения гирлянд и цветов к Мемориальному кургану погибшим во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Почтение памяти ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которая произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, состоялось с участием вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, председателя КГГА Александра Попова, заместителей председателя КГГА Виктора Коржа и Михаила Кучука, директоров департаментов КГГА, других должностных лиц.

Как напомнили в пресс-службе, традиционно, около часа ночи состоялся поминальный молебен по погибшим и умершим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и церемония зажжения свеч за здравие живых и упокой умерших в Храме Входа Господня в Иерусалим.

